Festival di Cannes 2018 look | gli occhiali da sole Polaroid | FOTO

Festival di Cannes - il ritorno di Valeria Golino : “Euforia” - l’amore fraterno ritrovato (anche grazie alla grande bellezza) : Film sulla fratellanza, ma anche – perchè no – sulla morte. Dall’altro lato della barriera dell’esordio Miele, perché qui l’ultimo respiro è allontanato. Forse anche per questo Valeria Golino ha deciso di titolarlo Euforia, un sostantivo che la rappresenta da intelligente, positiva e bellissima come sempre. A Cannes sembra aver fatto un abbonamento alla sezione Un Certain Regard “e ne vado fiera, certo se Fremaux ci avesse invitati ...

SOLO : A STAR WARS STORY / Presentato al Festival di Cannes lo spin-off della saga di Guerre Stellari : SOLO: A STAR WARS STORY è stato Presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.

Andrea Damante al Festival di Cannes? La foto che fa discutere : Andrea Damante ha mentito sul Festival di Cannes? Andrea Damante è senza dubbio uno dei personaggi più discussi degli ultimi tempi. Dopo aver terminato la sua relazione con Giulia De Lellis, il bel dj veronese è stato accusato dal popolo del web di essere un traditore seriale, ma non solo. Ad aggiungere altra benzina al fuoco, sulle polemiche legate all’ex tronista di Maria De Filippi, ci ha pensato una foto postata da Andrea stesso. La ...

I migliori smoking visti al Festival di Cannes 2018 : Sembra la vittoria dello smoking nella sua declinazione più classica ma non lo è. Sono tanti, infatti, gli esercizi di stile sui motivi a stampa ton sur ton, possibilmente in contrasto lucido e opaco. Di certo, vince il nero sul tappeto rosso di Cannes, con qualche (rara) concessione al blu navy. Il look migliore a oggi? Quello con chiusura a doppiopetto di Michael B. Jordan, l’attore di Creed sulla Costa Azzurra per presentare il nuovo ...

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

La Vita in diretta / Anticipazioni 15 maggio : dalle nozze di Harry e Meghan al Festival di Cannes : La Vita in diretta torna in onda oggi, martedì 15 maggio, su Raiuno: Francesca Fialdini e Marco Liorni conducono una nuova puntata dedicata all'attualità e al mondo del gossip.

La discriminazione raccontata al Festival di Cannes : Nel fine settimana il concorso si è infiammato con molti titoli di grande qualità. In particolare, tre importanti film mettono al centro le minoranze: donne, immigrati e neri. Leggi

Alice Rohrwacher - Lazzaro Felice/ "Un modo di definire un povero uomo che si accontenta…" (Festival di Cannes) : Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice acclamato al Festival di Cannes 2018 con dieci minuti di applausi dopo la proiezione: la storia vera di un gruppo di contadini.

Festival di Cannes : ritorna Grease con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

Alice Rohrwacher conquista il Festival di Cannes con “Lazzaro Felice” - la storia di una piccola santità senza miracoli : Grande apprezzamento al Festival di Cannes per ‘Lazzaro felice’ il nuovo film di Alice Rohrwacher che ha ricevuto oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, al Grand Theatre Lumiere. La pellicola è stata il primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro e racconta la storia di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come ...

Il Festival di Cannes è fuori dal tempo? : Non ci sono film di Netflix, non si possono fare selfie e molti film e registi sono sconosciuti: va bene così o è un problema? The post Il Festival di Cannes è fuori dal tempo? appeared first on Il Post.

Charlotte Casiraghi incinta - Naomi Campbell e le altre dive mozzafiato al party più glam del Festival di Cannes : Naomi Campbell, Diane Kruger, Paris Hilton, Cate Blanchett, attrici e modelle: il bel mondo del cinema e della moda anima i party più esclusivi di Cannes. Abiti da favola e look mozzafiato. Ma è Charlotte Casiraghi incinta a rubare la scena - - VIDEO1 - VIDEO2 - VIDEO3 - VIDEO4 Chiara ...

Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes : il primo red carpet da genitori (foto) : Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes: la coppia tornata da poco da Los Angeles dove ha vissuto per gli ultimi mesi ha partecipato domenica 13 maggio al Festival francese. A due mesi dalla nascita del piccolo Leone, nel giorno della festa della mamma, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, alla loro prima apparizione ufficiale da neo genitori. Fedez e Chiara Ferragni al Festival del ...