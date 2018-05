Ferrara | M5S | | ' Oltre 2 milioni di euro dei cosentini alle ditte amiche'

Rifugiati - Ferrara - M5S - : 'Ecco la nostra riforma che mette d'accordo dem e popolari' : Prove di asse a Bruxelles tra il M5S e il Pd, mentre a Roma si tenta il dialogo, tutto in salita, per la formazione di un governo insieme. Dalla Commissione Libertà Civili del Parlamento europeo è ...

Ferrara : benvenuto Francesco Ardu in squadra M5S : Roma – Di seguito le parole di Paolo Ferrara, capogruppo del M5S in Campidoglio, apparse sul proprio profilo Facebook. "Francesco Ardu oggi partecipa come consigliere alla sua prima Assemblea Capitolina. Entra a far parte del gruppo M5S di Roma Capitale a tutti gli effetti. benvenuto nella nostra squadra Francesco e buon lavoro!".

Internet gratuito - Ferrara - M5S - : "I Comuni inoltrino la registrazione per WIFI4EU" : 'La Commissione Europea ha finalmente lanciato il bando per promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini negli spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e ...

Stadio - Ferrara - M5s - : 'Favorevoli allo stadio della Lazio - non chiudiamo le porte a nessuno' : Ferrara M5S Lazio STDIO Un nuovo stadio per la Lazio? si può. Ai microfoni di Centro Suono e Sport ha parlato Paolo Ferrara , capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma, che ha dato piena disponibilità dell'amministrazione al progetto biancoceleste: "Siamo per lo stadio della Roma e per lo ...

Milena Gabanelli contro l'eurodeputata Ferrara - M5S/ Video "manipolato il lavoro sul reddito di cittadinanza" : Milena Gabanelli contro Laura Ferrara, M5S: la giornalista commenta la manipolazione del suo Data Room sul reddito di cittadinanza pubblicato dall'europarlamentare(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:41:00 GMT)

Ferrara - M5S - : 'Per lo stadio della Roma ci siamo. Sulla Lazio dico che...' : Il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Roma , Paolo Ferrara , ha parlato a Centro Suono Sport dello stadio della Roma : 'Io faccio una premessa, noi come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare nei tempi previsti. Tutte le pratiche sono state inviate in Regione. ...

Reddito di cittadinanza - Ferrara (M5s) pubblica video tagliato di Milena Gabanelli. La giornalista : ‘Manipolazione’ : “Laura Ferrara, il video che avete pubblicato è diverso dall’originale. Avete tagliato alcune parti e, di conseguenza, il messaggio complessivo risulta alterato. Nessuno impedisce di pubblicare il video di Dataroom, ma modificarne il senso è scorretto. Milena Gabanelli“. Il messaggio compare sulla bacheca Facebook dell’eurodeputata M5s Laura Ferrara, sotto al post con il video della puntata del 21 febbraio di Dataroom del ...

Banda ultra larga - Melicchio e Ferrara - M5S - : 'In Calabria bloccata la gara Oliverio' : 'La Calabria continua ad essere in forte ritardo rispetto al piano nazionale per la Banda ultra larga e lo sviluppo digitale del Paese che prevede la realizzazione di una infrastruttura di ...