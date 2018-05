Fedez e Chiara Ferragni matrimonio | data e location | tutte le novità sugli sposi

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a tema Coachella : svelati nuovi particolari sulle nozze : svelati nuovi particolari sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: le nozze tanto attese in estate potrebbero riservare grandi sorprese. A pochi giorni dal gran matrimonio reale in Gran Bretagna tra Harry e Meghan, il settimanale Chi rivela alcuni dettagli sulle nozze più attese in Italia: quelle tra il rapper Fedez e la influencer e blogger di moda Chiara Ferragni, rientrati a Milano da pochi giorni a seguito alla gravidanza e al parto di ...

Chiara Ferragni matrimonio con Fedez : rivelati nuovi dettagli sulle nozze : Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: emersi nuovi dettagli sulla festa di matrimonio Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è forse uno degli eventi più attesi di quest’estate. I due, infatti, pare che siano molto impegnati con l’organizzazione dell’evento che, come forse molti già sanno, si terrà a Noto. Tutti vogliono sapere di più su […] L'articolo Chiara Ferragni matrimonio con Fedez: rivelati nuovi dettagli sulle ...

Chiara Ferragni e Fedez - Cannes mon amour : Un bacio vista mare al tramonto. Il red carpet di Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Cannes 2018 inizia nel modo più romantico. Dopo, mano nella mano, i due si sono fatti spazio sul tappeto rosso di Le Grand Bain. L’influencer e fashion blogger, in rosa e bellissima, è tornata sotto ai riflettori un mese e mezzo dopo la nascita del primo figlio, Leone. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, mamma torna al lavoro Il piccolo non ha partecipato ...

Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes : il primo red carpet da genitori (foto) : Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes: la coppia tornata da poco da Los Angeles dove ha vissuto per gli ultimi mesi ha partecipato domenica 13 maggio al Festival francese. A due mesi dalla nascita del piccolo Leone, nel giorno della festa della mamma, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, alla loro prima apparizione ufficiale da neo genitori. Fedez e Chiara Ferragni al Festival del ...

Fedez e Chiara Ferragni - ecco la loro nuova casa a Milano : Sempre in giro per il mondo, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti alla volta di Cannes , non prima di avere festeggiato la prima festa della mamma di Chiara, , dove li aspetta il Festival del cinema, ...

Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze : Chiara Ferragni: un anno dopo la proposta di Fedez, ritardo con i preparativi Chiara Ferragni e Fedez sono tornati da pochissimi giorni in Italia, dopo aver trascorso qualche mese in America, più precisamente a Los Angeles, città in cui è nato il loro piccolo Leone. Poco più di un anno fa Fedez aveva proposto alla […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. Ecco l'attico di lusso a Milano : Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia per la prima volta dopo la nascita del figlio Leone. I due fidanzati in queste ore hanno festeggiato il 31esimo compleanno della neomamma e tra le varie ...

“Ohhh!”. Chiara e Fedez presentano la loro nuova casa a Milano : pazzesca. La prime immagini : Bentornati a casa Chiara Ferragni e Fedez (e il piccolo Leone). O meglio: in hotel, ma ancora per poco. Dopo qualche mese trascorso a Los Angeles, in California, per restare lontani dai paparazzi e far sì che l’erede avesse la doppia cittadinanza, la fashion blogger e il rapper hanno fatto rientro in Italia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di ...

Fedez e Chiara Ferragni in Italia - la coppia costretta ad alloggiare in hotel con Leone : Il rientro di Fedez e Chiara Ferragni in Italia dopo mesi in America: la coppia ha vissuto a Los Angeles nell'ultimo periodo, in vista della gravidanza e del parto della blogger di moda. Nelle ultime ore, Fedez e Chiara sono tornati in Italia, per la prima volta con il piccolo Leone al seguito: si è trattato del suo primo viaggio intercontinentale! Ma nonostante siano tornati in patria, Fedez e Chiara Ferragni non possono ancora vivere nella ...