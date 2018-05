Fedex | Capone | chiusura filiali rafforza precariato in Italia

meteoweb.eu

FedEx. Paolo Capone, Leader UGL "Chiusura filiali rafforza il precariato in Italia"

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo è il risultato della fusione trae TNT, vantaggiosa economicamente per la multinazionale, che già registra un fatturato di 1 miliardo di dollari, mentre toglie dignità e lavoro ai dipendenti coinvolti”. Ad affermarlo in una nota è Paolo, il segretario generale dell’Ugl, in merito allo sciopero nazionale dei dipendentie Tnt previsto per domani, 17 maggio, a Milano e Varese.Ai 361 licenziamenti annunciati, rileva, “vanno aggiunti i circa 100 trasferimenti dei dipendenti richiesti dall’azienda, per cui anche questi sono da considerarsi come altri tagli mascherati. Se tutti i colossi che hanno un bilancio positivo iniziassero a ragionare così, i lavoratori avrebbero una sola e unica certezza: il”. Domani, sottolinea, “si parte con uno sciopero di protesta ma mi auguro ...