Facebook | Fbi indaga Cambridge Analytica

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook L'uomo che ha raccolto i dati : "Parlerò all'Fbi" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"