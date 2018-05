F1 | test Montmelò | Bottas davanti alla Ferrari di Giovinazzi

Diretta/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. In pista anche Kubica! (2^ giornata) : Diretta Test Formula 1 2018 Barcellona : info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò . Classifica dei tempi e orari della sessione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:12:00 GMT)

DIRETTA/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Giro record per Bottas! (2^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 2018 Barcellona : info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò . Classifica dei tempi e orari della sessione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:12:00 GMT)

Diretta/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Primo tempo per Sainz (1^ giornata) : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:03:00 GMT)

DIRETTA/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Chi in già tripla cifra (1^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:54:00 GMT)

DIRETTA/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Si torna in pista! (1^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:10:00 GMT)

Diretta/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. In pista! (1^ giornata) : Diretta Test Formula 1 Barcellona info streaming video e tv, classifica dei tempi della giornata di prove a Montmelò dopo il Gran Premio di domenica (oggi 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:49:00 GMT)

F1 - test Barcellona 2018 : Ferrari - c’è già l’occasione per rifarti! In settimana si gira ancora al Montmelò : Il GP di Spagna è andato decisamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari. Sebastian Vettel ha chiuso al quarto, con una strategia che farà discutere, mentre Kimi Raikkonen è stato costretto al ritiro da un problema alla power unit, il secondo nel corso del weekend e nonostante il cambio di ben tre elementi dopo la giornata di venerdì. Il campanello d’allarme ha suonato in maniera decisamente forte. A Barcellona la Ferrari è ...