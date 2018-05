F1 | test | Bottas davanti | poi Giovinazzi

F1 : test Montmelò - Bottas davanti alla Ferrari di Giovinazzi : Seconda giornata: il finlandese su Mercedes ha chiuso in 1'16"904 con gomme supersoft. L'italiano staccato di 0.068 millesimi ma con gomme hypersoft

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Valtteri Bottas in testa - Hamilton e Vettel replicano : Valtteri Bottas ha concluso le prove libere 1 e 2 con il miglior tempo in assoluto. Il finlandese ha siglato 1:18.148 nella FP1 ed è rimasto in testa anche al termine della seconda sessione in cui ha prevalso Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono quinto e sesto. GP Spagna 2018, prove libere 1-2: classifica combinata DEI TEMPI 1. Valtteri Bottas 1:18.148 2. Lewis Hamilton 1:18.259 3. Daniel Ricciardo 1:18.392 4. Max ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

F1 Azerbaijan - libere 1 : in testa Bottas - 10° Vettel - 15° Raikkonen : BAKU - È il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a staccare il miglior tempo con 1'44'242 in una prima sessione di prove libere caratterizzata da una pista molto sporca. Dietro di lui si sono ...

F1 Cina - Bottas passa in testa con la strategia : SHANGAI - Partenza decisa di Vettel che mantiene la prima posizione chiudendo Raikkonen. Dopo 25 giri di primo posto, però, Bottas della Mercedes passa in testa con un giro pazzesco giocandosi la ...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...