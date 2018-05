F1 test Barcellona | Day 2 | Bottas si conferma | 2° Giovinazzi

F1 - analisi test Barcellona 2018 : conferma Mercedes - Ferrari e Red Bull si affinano - bene Renault e Haas - male la Williams : Si sono conclusi, dunque, i Test di Barcellona 2018 durante la stagione di Formula Uno. Cosa ci hanno detto queste due intense di giornate di lavoro sul tracciato del Montmelò? Gli spunti, oggettivamente, non sono stati numerosi, dato che molti degli aggiornamenti erano già stati portati nel weekend di gara appena concluso, e diversi piloti hanno badato maggiormente a fare esperienza personale, piuttosto che a dare segnalazioni efficaci ai ...

F1 – Terminata la seconda giornata di test a Barcellona : Bottas il più veloce - Giovinazzi sorprende con la Ferrari[FOTO] : Valtteri Bottas ha chiuso al primo posto la seconda giornata di test sul circuito di Barcellona, dietro di lui la Ferrari di Antonio Giovinazzi e la McLaren di Norris E’ la Mercedes di Valtteri Bottas la macchina più veloce nella seconda giornata di test a Barcellona, il pilota finlandese ferma il crono sull’1:16.904, precedendo di soli 68 millesimi la Ferrari di Antonio Giovinazzi. LaPresse/Photo4 Sono 148 i giri completati dal ...

F1 - test Barcellona 2018 : risultati seconda giornata. Valtteri Bottas chiude al comando davanti a Giovinazzi - Norris e Magnussen : Si sono conclusi i due giorni di Test riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Le otto ore odierne hanno confermato diverse cose viste nella giornata di ieri, come la bontà della nuova Mercedes, sopratutto su questo circuito. La netta vittoria di Lewis Hamilton di domenica è stata ampiamente ribadita dalla sessione odierna, con Valtteri Bottas che ha stampato il miglior tempo (in mattinata) con 1:16.904 con le gomme SuperSoft. Alle ...

F1 - test Barcellona 2018 : risultati e classifica mercoledì 16 maggio. Valtteri Bottas in testa - Giovinazzi secondo con la Ferrari : Al Montmelò si è disputata la seconda giornata di Test per la Formula Uno. Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo al volante della Mercedes: 1:16.904 per il finlandese che precede Antonio Giovinazzi per 68 millesimi. Ottima prestazione da parte del pugliese a bordo della Ferrari, ha percorso ben 148 giri (nessuno come lui) e ha ribadito di avere un buon piede. Terza la McLaren di Norris, quarto Magnussen su Haas appena davanti alla novità ...

F1 test Barcellona - Day 2 : Bottas in vetta - 2° Giovinazzi : Barcellona - Su tutte le vetture nella seconda giornata di testa a Barcellona cambio della guardia. Dopo la sessione mattutina è il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a registrare il miglior ...

LIVE F1 - test Barcellona 2018 in DIRETTA : seconda giornata (16 maggio). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul circuito di Barcellona. Dopo le prime otto ore di ieri si torna subito in pista per le ultime otto (quattro al mattino e altrettante al pomeriggio) che saranno usate dai team per le ultime prove su aggiornamenti e gomme, in vista delle prossime gare. Si inizierà alle ore 9.00 e si chiuderà la sessione alle ore 18.00, con la consueta pausa ...