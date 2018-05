F1 test Barcellona | Day 2 | Bottas in vetta | 2° Giovinazzi

DIRETTA/ test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona : streaming video e tv. Gelael stakanovista (2^ giornata) : DIRETTA Test Formula 1 2018 Barcellona: info streaming e video della seconda giornata di prove sulla pista del Montmelò. Classifica dei tempi e orari della sessione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:08:00 GMT)

LIVE F1 - test Barcellona 2018 in DIRETTA : seconda giornata (16 maggio). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul circuito di Barcellona. Dopo le prime otto ore di ieri si torna subito in pista per le ultime otto (quattro al mattino e altrettante al pomeriggio) che saranno usate dai team per le ultime prove su aggiornamenti e gomme, in vista delle prossime gare. Si inizierà alle ore 9.00 e si chiuderà la sessione alle ore 18.00, con la consueta pausa ...

F1 : test Barcellona - Verstappen in testa : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Max Verstappen è stato il più veloce al termine della prima giornata di test della Formula 1 a Barcellona. L'olandese della Red Bull dopo pranzo ha montato la mescola supersoft, ...

Barcellona - Verstappen il più veloce nei test. Vettel terzo : Max Verstappen è stato il più veloce al termine della prima giornata di test della Formula 1 a Barcellona. L'olandese della Red Bull dopo pranzo ha montato la mescola supersoft, chiudendo la giornata ...

F.1 - test Barcellona - Verstappen il più veloce nella prima giornata : Max Verstappen è stato il più veloce nella prima giornata di Test in-season sul circuito di Barcellona. Il pilota della Red Bull Racing ha percorso 148 giri in totale, il più veloce dei quali in 1:17.528. Alle sue spalle troviamo la Renault di Carlos Sainz, terzo Sebastian Vettel che ha percorso un totale di 136 passaggi. Solamente sesto posto per Lewis Hamilton che, però, si è portato a casa il titolo di stakanovista di giornata con 151 giri ...

A Barcellona conclusa la prima giornata di test in-season : Si è conclusa a Barcellona la prima delle due giornate di test in-season, con tutti i team che sono scesi in pista con una monoposto, eccetto Force India e McLaren, che hanno girato con una macchina extra per il programma di sviluppo pneumatici Pirelli 2019, svolto in parallelo. Le condizioni meteo sono rimaste calde e […] L'articolo A Barcellona conclusa la prima giornata di test in-season sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - test Barcellona 2018 : Verstappen davanti con le HyperSoft - consistente Vettel con le Soft - Hamilton fa prove aerodinamiche : Prima giornata di Test andata in archivio sul circuito del Montmeló (Spagna) ed indicazioni utili per i team, che si sono esibiti in questo day-1 pochi giorni dopo l’appuntamento iridato (il quinto del Mondiale 2018 di Formula Uno) su questa stessa pista. Il più veloce è stato Max Verstappen (Red Bull). Il rilevamento cronometrico dell’olandese è stato 1’17?528, Testando le nuove gomme HyperSoft, che faranno il loro esordio in ...

Formula 1 - test Barcellona : orari e come vederli su Sky : Seguiremo tutti i test in tempo reale su skysport.it : cronaca, tempi, foto e tutto quello che c'è da sapere sui test al Circuit de Catalunya. Il programma del Day-2 dei test: mercoledì 16 maggio - ...