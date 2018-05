F1 | analisi Test Barcellona 2018 | conferma Mercedes | Ferrari e Red Bull si affinano | bene

MotoGP - analisi Test Jerez 2018 : la Honda mette le ali - la Yamaha continua ad inseguire : Giornata di Test a Jerez per la MotoGP . Dopo la gara di ieri si è tornati subito in pista per una lunga sessione di prove a cui però non hanno partecipato tutti i team. Ducati, Suzuki e Aprilia, infatti, hanno già abbandonato la Spagna alla volta del Mugello, dove effettueranno dei Test privati nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione, oggi, era quindi rivolta principalmente alla Honda . Il team Repsol ha effettuato un lavoro ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi sesta giornata : Daniel Ricciardo il più veloce - ma il passo della Mercedes spaventa. La Ferrari si nasconde e pensa al passo gara : Siamo ormai giunti alla metà della seconda settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Come in occasione di ieri il meteo è stato perfetto con temperature in aumento che hanno portato l’asfalto ben oltre i 35°. In questo modo i giri ed i long run iniziano ad essere sempre più realistici e veritieri e, in alcuni casi, stanno dando conferme importanti a piloti e team. Il più veloce di giornata è stato, come in ...