F1 2018 | è ufficiale la data di uscita per PS4 | Xbox e PC

Luigi Favoloso squalificato dal GF 2018? Ecco cos'è successo di notte Video : Barbara D'Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che stasera nel corso della quinta puntata del Grande Fratello 2018 [Video] ci saranno dei provvedimenti choc nei confronti di un altro concorrente di questa edizione che avrebbe trasgredito le regole del programma. La conduttrice ha parlato di episodi 'brutti' che sono avvenuti in piena notte e che fino a questo momento non sono stati mostrati al pubblico che segue il reality show in tv. Stasera nuova ...

Diretta The Voice 2018 finale oggi : ecco chi è il vincitore favorito Video : E' tutto pronto per il gran finale [Video] di The Voice 2018. oggi, giovedì 10 maggio, in prime time su Raidue andra' in onda l'attesa ultima puntata di questa edizione del talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, che ha potuto contare sulla presenza di Albano, Cristina Scabbia, Francesco Renga e J-Ax nelle vesti di coach. Noi remo la puntata finale di The Voice 2018 con tanto di incoronazione del vincitore finale in Diretta online ...

Giro d’Italia 2018 - per Viviani è già doppietta Video : Si chiude ancora nel segno di Elia Viviani [Video]la trasferta in Israele del Giro d’Italia 2018. Il velocista della Quickstep ha ribadito la sua chiara supremazia sugli altri sprinter del gruppo, gestendo a suo piacimento il finale di Eilat, traguardo della tappa numero tre. La corsa non si è accesa nei tanti chilometri pedalati nel deserto del Negev, dove si temeva il forte vento che invece ha spirato per lo più a favore annullando la bagarre. ...

Amici 2018 - eliminati quinta puntata : ecco chi è stato fatto fuori Video : Grande attesa questa sera pr la quinta puntata del serale [Video] di Amici 2018. Il talent show di Maria De Filippi si sta avviando verso il giro di boa di questa diciassettesima edizione e dopo ben due settimane dove abbiamo visto che non ci sono stati eliminati dalla gara, ecco che questa sera c'è stata una vera e propria mattanza di concorrenti dalla scuola, i quali hanno dovuto abbandonare immediatamente la gara dopo la prima manche. ecco ...

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018 : ecco tutto quello che c'è da sapere Video : Arrivano importanti aggiornamenti dalle #Ferrovie dello Stato per chi è attualmente alla ricerca di un lavoro [Video]. Il gruppo ha infatti aperto moltissime posizioni per il 2018, garantendo così un'opportunita' di inserimento ai giovani che dovessero manifestare il proprio interesse. Vediamo insieme tutti i dettagli da conoscere al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Il nuovo Recruiting Day delle FS per il 2018 Partiamo con ...

Gf 2018 - Baye Dame tra le critiche : si punta la pistola in testa - è già polemica Video : #Baye Dame è il concorrente della quindicesima edizione attualmente in corso sul piccolo schermo di uno dei reality show italiani più ti e discussi in rete. Il giovane concorrente di colore sta deludendo tutti i telespettatori del 'Grande Fratello Nip 15' i quali, dopo essere venuti a conoscenza di quanto è accaduto recentemente nella casa, stanno appellando a gran voce sul web e sui social in merito all'espulsione del ragazzo: scopriamo tutti i ...

Grande Fratello 2018 : Luigi Favoloso è interessato ad una concorrente? Video : Al termine della seconda puntata del popolare reality show “Grande Fratello 2018 [Video]”, andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 23 aprile, due concorrenti si sono avvicinati molto. Cos’è successo nella seconda puntata? Nella parte iniziale del secondo appuntamento, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su Canale 5 ieri sera, la conduttrice dopo aver salutato il pubblico e gli opinionisti, ha annunciato l’ingresso di Paola ...

Anticipazioni È arrivata la felicità 2 : trama ultima puntata del 29 aprile 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su È arrivata la felicita' 2 [Video]. Dopo dodici settimane la popolare fiction è giunta all'epilogo, infatti il 29 aprile 2018 verra' trasmessa l'ultima puntata. Inizialmente la serie è andata in onda in prima serata su Rai Uno ma a causa degli ascolti deludenti, è stata declassata alla domenica pomeriggio 16:30 circa dopo il contenitore Domenica In condotto da Cristina Parodi. Cosa ...

Liegi-Bastogne-Liège 2018 : il percorso - le altimetrie della Doyenne e orari Tv Video : Domenica 22 aprile si terra' la 104esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, una delle classiche più antiche del #Ciclismo, infatti conosciuta anche come La Doyenne, la decana delle corse. Quarta 'Classica Monumento' della stagione, è tra le gare di un giorno più difficili in calendario e l’edizione 2018 ammonta a 258 chilometri con undici aspre colline delle Ardenne [Video]nel percorso, fino al ripido Saint-Nicolas 1,2 chilometri all’8,6%, ...

NoiPA - cedolino Aprile 2018 - perchè non è stato ancora caricato? Video : Molti dipendenti statali, in questi giorni, stanno controllando sul portale #NoiPA l'emissione del #cedolino degli stipendi del mese di #Aprile 2018 e per tanti, tra cui docenti e personale ATA, non risulta visibile. Nulla di preoccupante, comunica il portale NoiPA, l'impossibilita' di vedere ancora il cedolino in formato pdf è solo un problema di ritardo tecnico. Il comunicato del portale NoiPA sull'accredito degli stipendi di Aprile ...

Grande Fratello 2018 : chi è Angelo Sanzio - il Ken umano Video : Il #Grande Fratello 2018 ha aperto i battenti questa sera e tra tutti i concorrenti, chi più famoso chi meno, solo lui è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico: il Ken umano. Di una bellezza quasi aliena, disarmante e dalle movenze sinuose, Angelo Sanzio - questo il suo nome - ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma chi è Angelo Sanzio e quali sorprese ci riservera'? Angelo Sanzio il Ken umano al Grande Fratello: chi è e cosa fa E' ...

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco chi è il vincitore della tredicesima edizione Video : Lunedì 16 aprile è andata in onda l'attesissima finale de L'Isola dei Famosi [Video], il reality prodotto da Magnolia e presentato da #Alessia Marcuzzi. Dopo 82 giorni, Nino, Amaurys, Francesca, Bianca e Jonathan sono arrivati in Italia per giocarsi fino all'ultimo la vittoria della tredicesima edizione. Dopo l'ingresso in studio della conduttrice romana, quest'ultima ha ringraziato tutto il pubblico per l'affetto dimostrato in queste 12 ...

Perchè Emigratis 2018 non va in onda oggi 9 aprile? Ecco la scelta Mediaset Video : Brutta notizia per tutti gli spettatori del programma [Video] #Emigratis 2018 condotto da #pio e amedeo e in onda su Italiauno. Come ben saprete, infatti, le prime tre puntate di questa terza stagione del programma sono andate in onda di lunedì sera, tuttavia coloro che oggi 9 aprile si collegheranno in prime time su Italiauno per re il quarto appuntamento con Emigratis rimarranno profondamente delusi. Anticipazioni Emigratis 2018, cancellata la ...