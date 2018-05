Exprivia | si aggiudica gara da 15 | 8 mln sistema Sirdimm Regione Puglia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) –si èta laper la realizzazione delInformativo Regionale per la Diagnostica per Immagini () della. La commessa ha un valore di 15,8 milioni di euro per una durata di 72 mesi e prevede la fornitura di sistemi hardware, software e servizi per unRIS-PACS Unico per gestire il work-flow e l’archiviazione dei dati (immagini e referti) prodotti dai servizi di siganostica per immagini (radiologia, medicina nucleare, radiologia interventistica, cardiologia ed emodinamica) presenti negli enti delsanitario pugliese.L’approccio adottato dallaè il primo esempio in Italia di undi gestione delle immagini diagnostiche completamente centralizzato a livello regionale. Il progettorappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei percorsi ...