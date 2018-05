Europa League | trionfo Atletico | battuto 3-0 il Marsiglia con doppietta di Griezmann

L'Atletico vince l'Europa League : La doppietta di uno straordinario Antoine Griezmann e un gol di Gabi regalano alL'Atletico Madrid l'Europa League 2018, nella finale di Lione battuto 3-0 l'Olympique Marsiglia dell'ex tecnico della ...

Pagelle/ Marsiglia-Atletico Madrid (0-3) : i voti della partita (Europa League - finale) : Pagelle Marsiglia Atletico Madrid (0-3): i voti della finale di Europa League, stravinta dalla squadra di Simeone che si impone grazie alla doppietta di Griezmann e al gol di Gabi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:09:00 GMT)

Atletico Madrid - doppio Griezmann - Marsiglia ko : Simeone si prende l'Europa League : La Spagna non perde quasi mai e la conferma arriva dal 3-0 che l'Atletico Madrid rifila al Marsiglia. È il trionfo di Diego Pablo Simeone , in tribuna per squalifica stasera, e del Cholismo, che ...

Europa League - Marsiglia-Atletico Madrid 0-3 : doppio Griezmann e Gabi : LIONE - Non riesce l'impresa al Marsiglia dell'ex romanista Rudi Garcia, a cui non basta il fattore campo nella finalissima di Lione per superare il favoritissimo Atletico Madrid. Trascinata dalla sua ...

Due gol per un… tris - Griezmann regala la terza Europa League all’Atletico : il Marsiglia si scioglie con le lacrime di Payet : L’Atletico Madrid vince la terza Europa League della sua storia, battendo il Marsiglia nella finale di Lione grazie ad una doppietta di Griezmann e all’acuto di Gabi Sei anni dopo l’ultima volta, l’Atletico Madrid torna a vincere l’Europa League e lo fa con autorevolezza e cinismo. Niente da fare per il Marsiglia, che accarezza per metà primo tempo la possibilità di diventare la prima formazione francese a vincere ...

Finale Europa League - boom boom Griezmann : l’Atletico Madrid alza il trofeo - Simeone scatenato - lacrime per il Marsiglia [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Finale Europa League 2018 : Atletico Madrid-Marsiglia 3-0. La doppietta di Griezmann fa sognare i Colchoneros - terzo trionfo della storia : L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League 2018 sconfiggendo il Marsiglia per 3-0 nella Finale giocata a Lione. I Colchoneros hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno così conquistato il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo quelli del 2010 (contro il Fulham ad Amburgo) e del 2012 (contro l’Athletic Bilbao a Bucarest). I ragazzi di Diego Simeone, dopo l’amara eliminazione dalla Champions League ...

LIVE Finale Europa League - Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA : 3-0 - trionfo dei Colchoneros! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League 2018 di calcio. A Lione si assegna il trofeo della seconda competizione continentale per importanza: gli spagnoli partiranno con i favori del pronostico ma i francesi cercheranno di fare saltare il banco e di alzare al cielo la prima Coppa mentre i Colchoneros puntano al tris. Da una parte la formazione di Simeone spinta da Griezmann e compagni, ...

LIVE Finale Europa League - Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA : 2-0 - Griezmann piazza la doppietta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell'Europa League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League : in finale ha battuto 3-0 il Marsiglia : Con la vittoria per 3-0 sul Marsiglia nella finale di Lione, l’Atletico Madrid ha vinto la 47ª edizione dell’Europa League, il secondo torneo calcistico d’Europa. Per l’Atletico è la terza Europa League vinta negli ultimi anni dieci anni e la seconda The post L’Atletico Madrid ha vinto l’Europa League: in finale ha battuto 3-0 il Marsiglia appeared first on Il Post.

Calcio - Atl.Madrid vince l'Europa League : 22.40 L'Atletico Madrid vince la sua terza Europa League (dopo il 2010 e 2012) superando 3-0 il Marsiglia nella finale di Lione. Doppietta di Griezmann e centro finale di Gabi a firmare la partita Gabi è l'autore dell'assist che apre lo score al 21' (clamoroso l'errore in uscita di Anguissa). A inizio ripresa è Koke a innescare Griezmann dopo un recupero a centrocampo (49').Il Marsiglia si era visto in apertura con Germain, che aveva fallito ...

PAGELLE/ Marsiglia-Atletico Madrid : i voti del primo tempo (Europa League - finale) : PAGELLE Europa League, Marsiglia Atletico Madrid: i voti del primo tempo. Griezmann si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Anguissa, che errore!(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:54:00 GMT)

Europa League - Payet esce tra le lacrime per infortunio : Lo fece Anatoliy Tymoshchuk - ha ricordato Massimo Marianella durante la telecronaca su Sky Sport - nella finale di Champions League del 2012 tra Bayern e Chelsea: vinsero i Blues ai rigori. Payet ...

Finale Europa League - Marsiglia-Atletico Madrid : le coreografie da sogno [VIDEO] : Finale Europa League, Marsiglia-Atletico Madrid: le coreografie da sogno. Si sta giocando l’ultimo atto valido per l’Europa League, in campo Marsiglia e Atletico, a pochi minuti dalla fine del primo tempo la squadra di Simeone in vantaggio, il marcatore è Griezmann che approfitta di un errore della difesa francese. All’ingresso delle squadre in campo coreografie da sogno, i tifosi veramente il dodicesimo uomo in campo. GUARDA ...