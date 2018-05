Euro in calo | contro dollaro a 1 | 1830

Borsa : Europa riduce calo con Wall Street : ANSA, - MILANO, 14 MAG - Riducono il calo le principali Borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street, a partire da Milano e Parigi , -0,15% entrambe, . Minori perdite sono registrate anche a ...

Listini Europei in calo a metà seduta : Teleborsa, - Negativo l'andamento delle principali borse europee al giro di boa , anche se con variazioni percentuali inferiori al punto percentuale. In Italia cresce l'attesa per la formazione del ...

L'Euro apre in calo sul dollaro - scambiato a 1 - 1841 : Roma, 9 mag. , askanews, Euro in calo sul dollaro: all'apertura dei principali mercati valutari del vecchio continente la moneta unica europea viene scambiata con il biglietto verde a 1,1841. Ieri, ...

Ftse Mib (+1 - 1%) al top del 2009 con super Ferrari - Tim e calo Euro : euro/dollaro a 1,193. A Piazza Affari +7,7% per Maranello e +2,1% Telecom. Bene anche le Tim risparmio e Mediaset. Realizzi su Moncler colpita dalle prese di beneficio dopo una trimestrale con ricavi oltre le previsioni e Generali. Wall Street viaggia in positivo...

Sait * Assemblea soci : utile a 2 milioni di Euro - vendite stabili a 329 - 5 mln e costi in calo del 10% - : Ci auguriamo che il miglioramento dell'economia provinciale possa accelerare questo passaggio. Nel contempo " ha proseguito il presidente di Sait ritengo opportuno fare alcune valutazioni sulla ...

Piazza Affari in calo insieme all'Europa : Non sono bastate a risollevare il sentimenti degli investitori nemmeno le previsioni di primavera della Commissione Europea che hanno confermato che l'espansione dell'economia prosegue anche se all'...

BORSA MILANO apre in lieve calo con Europa - giù Moncler - bene Tim : ** Nuove indicazioni sullo stato di salute dell'economia Usasono attesi domani dai numeri sugli occupati mentre oggi, sulfronte zona euro, sono previsti i dati preliminari sui prezzi alconsumo di ...

Piazza Affari e Borse Europee previste in calo in avvio - focus su inflazione Ue : ...piano di rialzo dei tassi nonostante abbia omesso nel suo comunicato la frase in cui ribadiva di monitorare l'inflazione in modo attento e in cui affermava in precedenza che l'outlook dell'economia ...

Coldiretti - dazi : frenano le esportazioni Made in Italy fuori dall’Unione Europea - in calo del 2.2% : Con le tensioni commerciali provocate dalla “guerra dei dazi” frenano le esportazioni Made in Italy fuori dall’Unione Europea, in calo del 2,2% e con riduzioni che vanno dal -11,1% in Russia al -3,1% in Cina, ma rallenta la crescita anche in Usa dove il segno resta comunque positivo (+1,6%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nel marzo 2018 rispetto allo stesso periodo ...

Energia : borsa elettrica - prezzo in calo a 49 - 07 Euro/MWh (-6 - 8%) : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 aprile il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (pun) si attesta a 49,07 “¬/MWh, in flessione di 3,60 “¬/MWh rispetto alla settimana precedente (-6,8%). E0 quanto emerge dalle rilevazione del Gme. In calo anche i volumi di Energia elettrica scambiati in borsa, pari a 3,9 milioni di MWh (-1,8%), mentre la liquidità del mercato si ...

Eurostat - in calo deficit e debito : 12.18 Il debito pubblico italiano è nel 2017 pari al 131,8% del Pil e il deficit è al 2,3%,; entrambi i dati sono in calo rispetto al 2016 (132% e 2,5%). Lo comunica Eurostat nella prima notitifica dei dati complessivi del 2017. Il dato del debito italiano è più basso anche rispetto alle ultime previsioni economiche della Commissione Ue, che lo vedeva al 132,1%, mentre il deficit è leggermente superiore rispetto a quello di 2,1% stimato da ...