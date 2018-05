Espulso l' albanese che aiutò Lady Jihad a partire per la Siria

ilgiornale

: Terrorismo: espulso cittadino albanese per affiliazione jihadista - Il24ventiquattr : Terrorismo: espulso cittadino albanese per affiliazione jihadista - Angela38578935 : RT @ultimenotizie: Espulso un cittadino albanese dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Lo rende noto il Viminale. E… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Sono già 44 nel solo 2018 le espulsioni decise dalle autorità italiane, che quest'oggi hanno rimpatriato un cittadinocon precedenti per associazione con finalità di terrorismo internazionale e che aveva legami con gli ambientiisti.Il 42enne, accompagnato nel suo Paese con un volo per Tirana decollato dall'aeroporto di Fiumicino, era già noto come l'uomo che ha aiutato Maria Giulia Sergio a raggiungere lae unirsi al sedicente Stato islamico (Isis). L'italiana di Inzago, che aveva sposato l'Aldo Kobuzi e si era convertita all'islam radicale, aveva scelto di cambiare il suo nome in Fatima.Pochi giorni fa la sorella Marianna è stata condannata a 5 anni, per Maria Giulia è arrivata invece un sentenza in contumacia a nove anni per terrorismo internazionale. Difficilmente potrà scontarla. Si ritiene che la donna sia già morta in, nel territorio che era ...