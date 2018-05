ESORCISMO Padre stupra la figlia e altre due ragazze per liberarle dagli spiriti maligni

ilsussidiario

: Padre Grabiele Amorth il vero esorcismo di Emily Rose: - MelchiorreG : Padre Grabiele Amorth il vero esorcismo di Emily Rose: - are_dead : Qu serve Padre Amorth, che so è morto ma magari dall'aldilà ci fa un'esorcismo contro questo ipocrita infame soprus… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018)la15enne e sue due amiche dopo averle convinte di essere possedute dacattivi e che solo in quel modo sarebbero state salvate, è successo in Spagna(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:15:00 GMT)