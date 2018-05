Equitazione | il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli ha scelto 18

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Saranno 18 i cavalieri e le amazzoni italiani chiamati a difendere il tricolore nell’86° Csio di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo IldiDuccio Bartalucci ha comunicato la rosa degli azzurri convocati per l’86esimo Csio di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo in programma a Villa Borghese dal 24 al 27 maggio prossimo. Saranno 18 i cavalieri e le amazzoni italiani chiamati a difendere il tricolore nell’ovale capitolino: cinque componentisquadraper la Coppa delle Nazioni-Intesa Sanpaolo, dieci sono i convocati a titolo individuale, tra cui Michael Cristofoletti ed Emilio Bicocchi, argento e bronzo ai Campionati Italiani Assoluti. Giulia Martinengo, vicitricemedaglia d’oro è stata comunque convocata in squadra. Tre posti sono stati riservati a cavalieri Under 25. Capo equipe ...