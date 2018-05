Enzo Tortora | 30 anni fa moriva il giornalista e conduttore televisivo “Mi hanno fatto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Nessun può dimenticare la sua eleganza, la sua competenza, il suo sorriso. Eppure è già passata quasi una vita da quandonon c’è più. Il 18 maggio 1988, a 59, per un tumore ai polmoni. “Perché – disse – miesplodere una bomba atomica dentro”. Quella bomba è l’accusa di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga. Furono necessari quattroal, autore e, per dimostrare la sua innocenza, tra i quali sette mesi di carcere e molti altri ai domiciliari nella sua casa in via Piatti, non lontana dal Duomo di Milano. A 30dalla sua morte, il– uno dei personaggi più amati dal pubblico– è diventato la personificazione dell’errore giudiziario italiano. Il suo ricordo vive in strade, piazze, scuole, biblioteche ...