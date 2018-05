Enna | pressioni a imprenditore | indagato per concussione assessore Nicosia 2

Enna : pressioni a imprenditore - indagato per concussione assessore Nicosia : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Avrebbe preteso dal titolare della ditta che si era aggiudicata il servizio di refezione scolastica il pagamento di debiti personali. Adesso per l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Nicosia (Enna), Ivan Bonomo, indagato per concussione per induzione, è sc

Enna : pressioni a imprenditore - indagato per concussione assessore Nicosia : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Avrebbe preteso dal titolare della ditta che si era aggiudicata il servizio di refezione scolastica il pagamento di debiti personali. Adesso per l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Nicosia (Enna), Ivan Bonomo, indagato per concussione per induzione, è scattata l’interdizione per sei mesi dai pubblici uffici. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Enna, iniziate nel ...