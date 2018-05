Emma in concerto a Roma | la sorpresa di Alessandra Amoroso

Info biglietti e scaletta del concerto di Emma al Palalottomatica di Roma : tutti i dettagli : Il concerto di Emma al Palalottomatica di Roma è alle porte. L'artista salentina si prepara alla partenza del tour che ha voluto dedicare a Essere qui, ultimo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso. La tournée è stata anticipata anche dalla data zero a Jesolo, nella quale ha scaldato ufficialmente l'ugola per i concerti che l'attendono fino alla fine del mese di maggio, con l'ultima data al Palapartenope di Napoli. ...

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - la cantante sarà protagonista nel concerto del primo maggio a Taranto : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:51:00 GMT)

NADIA TOFFA/ Le Iene - al concerto del primo maggio con Emma Marrone? “Spero di esserci” : NADIA TOFFA, Le Iene: l'inviata e conduttrice chiede consigli ai follower per il nuovo look. “Che fasce carine mi consigliate?”, la richiesta su Instagram. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Un successo il concerto di Emma a Tokyo - già verso Las Vegas : “Ne vale sempre la pena” : Il concerto di Emma a Tokyo è stato un successo. D'altro canto, non ci poteva aspettare altrimenti. L'artista è volata in Giappone per l'evento Italia Amore Mio organizzato dalla Camera di Commercio Italiana a Tokyo, portando la musica del suo ultimo disco Essere qui. La sua partenza era già stata ampiamente testimoniata sui social, nei quali ha specificato di essere in partenza in compagnia di suo padre. Il concerto era stato annunciato da ...

Emma Marrone in concerto a Tokyo accompagnata dal papà : Emma Marrone va alla conquista del mondo: dopo i successi in Italia, al momento si trova a Tokyo dove si esibirà in concerto il 21 aprile. E ad accompagnarla c'è anche il papà che, come spiegato dalla ...

Video delle prove del concerto di Emma a Tokyo - Mi parli piano sbarca in Giappone : Le prove del concerto di Emma a Tokyo sono iniziate. A darne notizia è la stessa artista, che ha postato un Video sui suoi social nel quale canta Mi parli piano, brano tratto dal suo ultimo disco Essere qui. L'approdo dell'artista salentina sul palco Giapponese è previsto per il 21 di aprile, ma il soundcheck per portare uno spettacolo degno di questo nome è già iniziato. Nei giorni scorsi, Emma aveva manifestato tutte le sue paure sui ...

Annunciati gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto - da Emma e Levante a Noemi : Gli ospiti del Concerto del 1° maggio a Taranto sono finalmente ufficiali. Dalla conferenza stampa del 12 aprile, sono infatti emersi i nomi di coloro che saliranno sul palco del Concerto che si terrà nel giorno della Festa dei Lavoratori, in contemporanea a quello storico di Roma. Tra gli artisti resi ufficiali per la manifestazione, spicca il nome di Emma Marrone, presto impegnata con il tour di supporto al nuovo disco di inediti dal quale ...

Pino Daniele : al concerto tributo allo Stadio di Napoli ci saranno Emma - Jovanotti - Alessandra Amoroso e molti altri : A 3 anni e mezzo dalla scomparsa dell’indimenticabile Pino Daniele, si terrà nella sua Napoli un concerto evento in suo onore. [arc id=”157ea5fe-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] “Pino È” si svolgerà allo Stadio San Paolo giovedì 7 giugno e radunerà il meglio della musica italiana: una lunga lista di artisti che parteciperanno al più grande tributo live a Pino Daniele. Ecco i nomi che affolleranno il palco dello Stadio ...

Emma in concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour per Essere qui : tutti i dettagli : Emma in concerto a Tokyo e Las Vegas prima del tour dedicato a Essere qui. Sono queste le ultime novità in seno alla prossima programmazione live dell'artista salentina, che si prepara quindi per lasciare l'Italia e portare la sua musica in giro per il mondo. Il primo appuntamento si terrà il 21 aprile a Tokyo, in occasione del Festival Italia Amore Mio al quale parteciperà anche Shade. Un'occasione molto importante, per Emma, che così ...

Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum : Vuoi vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio? Se hai in mente di partecipare al concerto dell'artista al Nelson Mandela Forum, allora non dovrai fare altro se non leggere le prossime righe e partecipare al concorso indetto da La Repubblica, con il quale si mettono in palio 10 biglietti per lo spettacolo che l'artista salentina terrà nel capoluogo toscano il 23 Maggio prossimo. L'artista sarà ospite della redazione ...