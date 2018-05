Embraco | tutti salvi gli ex addetti

Embraco - presentati i progetti di due aziende. “Salvi tutti i lavoratori con pari diritti e retribuzioni” : È durato più di cinque mesi l’incubo dei 497 lavoratori dell’Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino, che all’inizio dell’anno si sono visti recapitare una lettera di licenziamento in tronco. Cinque mesi durante i quali, sul futuro dell’azienda del gruppo Whirlpool, poi ceduta ai giapponesi della Nidec, si è promesso di tutto: dalla creazione di un fondo per evitare la fuga delle imprese all’estero, ...