Ema | da Ue ok a richieste M5s | commissione e consiglio devono chiarire

calcioweb.eu

: RT @formigine5stars: EMA: DA PARLAMENTO EUROPEO OK A NOSTRE RICHIESTE, COMMISSIONE E CONSIGLIO DEVONO CHIARIRE - marino29b : RT @formigine5stars: EMA: DA PARLAMENTO EUROPEO OK A NOSTRE RICHIESTE, COMMISSIONE E CONSIGLIO DEVONO CHIARIRE - formigine5stars : EMA: DA PARLAMENTO EUROPEO OK A NOSTRE RICHIESTE, COMMISSIONE E CONSIGLIO DEVONO CHIARIRE -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Prime crepe sulla scelta di Amsterdam. LaPetizioni del Parlamento europeo ha approvato la richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle di inviare una lettera ae capi negoziatori del trilogo per chiedere chiarimenti sulle procedure che hanno portato alla scelta di Amsterdam quale prossima sede dell’Ema. è un primo, importante, passo politico nella giusta direzione per fare chiarezza e mettere Amsterdam alle strette”. Così, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi, Piernicola Pedicini e Marco Valli commentano l’audizione del sindaco Giuseppe Sala che si è tenuta oggi nellaPetizioni del Parlamento europeo. “Nella lettera – si legge nella nota – verrannoinformazioni puntuali sulle relazioni trimestrali che le autorità olandesi...