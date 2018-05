Elon Musk e Grimes | ti presento i Grusk

vanityfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Lui è l’imprenditore visionario che vuole colonizzare Marte. Lei l’artista di musica elettronica che scrive canzoni dalla prospettiva di un vampiro. In un mondo normale non dovrebbero neanche sapere della reciproca esistenza. In questo, si sono fidanzati., Ceo di Tesla e SpaceX, e la cantante(vero nome Claire Boucher, canadese) hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso del Met Gala. Lui in bianco papale. Lei in argento e nero con un abito che pare abbiano disegnato insieme e con al collo un ciondolo che ricorda il simbolo della Tesla. L’informato Page Six riporta che la storia dura da un mese. Primo approccio su Twitter: lui vuole fare un gioco di parole unendo Rococo (lo stile architettonico francese) con Roko’s Basilisk, il nome di un esperimento mentale sull’intelligenza artificiale che prevede la possibilità di un futuro in cui i robot prenderanno il potere e ...