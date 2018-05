Ecco tutte le nuove funzionalità della tessera sanitaria

Non solo Trump : generali - attivisti - presidenti e dittatori. Ecco tutte le squadre 'dei politici' : , Foto Getty, Dal Vasco da Gama a Giovanna d'Arco Non solo politici, nel mondo dello sport e del calcio sono anche altri i club che hanno deciso di dedicare il proprio nome, ovvero quanto vi è più di ...

Festa della mamma 2018/ Frasi di auguri - immagini e idee regalo : Ecco tutte le neo-madri vip - 13 maggio : Festa della mamma 2018, Frasi di auguri, immagini e idee regalo: ecco tutte le neo-madri vip, dalla Freddi alla Cagnotto, passando per l'influencer Chiara Ferragni. 13 maggio(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:49:00 GMT)

Romina Power su tutte le furie sui social network : Ecco perché Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power, diventata nonna da poche ore del piccolo Kay, [Video] il figlio di Cristel Carrisi. Le ultime novita' svelano che la cantante americana ha scritto un post avvelenato sul suo profilo Facebook contro chi ha rilasciato anticipazioni della sua intervista da Maurizio Costanzo. Gossip, Romina Power su tutte le furie: ecco il motivo Le ultime ...

Romina Power su tutte le furie sui social network : Ecco perché : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power, diventata nonna da poche ore del piccolo Kay, il figlio di Cristel Carrisi. Le ultime novità svelano che la cantante americana ha scritto un post avvelenato sul suo profilo Facebook contro chi ha rilasciato anticipazioni della sua intervista da Maurizio Costanzo. Gossip, Romina Power su tutte le furie: ecco il motivo Le ultime dichiarazioni di ...

Eurovision Song Contest 2018 : Ecco tutte le anticipazioni della finale : Giunge alla serata conclusiva la sessantatreesima edizione dell’Eurovision Song Contest 2018, l’annuale kermesse canora organizzata quest’anno a Lisbona, in Portogallo. La serata finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle ore 21.00, con il commento a di Federico Russo e Serena Rossi. Nel corso della serata si esibiranno i venti artisti che si sono qualificati dopo aver disputato le due semifinali, più la rappresentante ...

Un secolo de L'Avanti finisce online. Ecco l'archivio digitale con tutte le copie del giornale socialista : Un secolo di storia del giornalismo racchiuso in un archivio online. Quello della biblioteca del Senato, che giovedì 10 maggio presenterà la collezione digitale e integrale delL'Avanti. Una vera e propria biografia dell'ex quotidiano del partito socialista, composta da tutte le copie uscite tra il 1896 e il 1993.Tra amarcord e nostalgia, l'inaugurazione dell'archivio sarà anche l'occasione per porre fine a 25 anni di ...

Vita da cani? Magari!!! Ecco tutte le attenzioni e cure per gli amici a 4 zampe [fashion pet] : L’amore per gli animali domestici è palese: secondo i dati del Rapporto Assalco-Zoomark 2017 nel nostro Paese ci sono ben 60 milioni di pet, in media uno per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia. Proprio partendo da questo dato è nata una curiosa ricerca proposta da vente-privee, pioniere e leader delle vendite-evento online, che ha coinvolto i propri clienti a proposito della sempre maggiore importanza riconosciuta agli animali ...

Google - sfida alle fake news con la nuovissima Google News : Ecco tutte le novità : Molto interessante è la feature Copertura completa , che fornisce un quadro completo del mondo in cui la stessa notizia è trattata da fonti differenti. Con un solo click è possibile vedere più titoli ...

Serie C : playoff e playout - Ecco tutte le gare in programma Video : Il campionato di Serie C, con le gare della 38a giornata, ha terminato la regular season che ha definito il quadro completo delle squadre che saranno impegnate nelle diverse fasi dei play off e play out. In sintesi, il torneo ha emesso, per ora, i verdetti relativi alle tre squadre promosse direttamente in Serie B, Livorno [Video], Padova e Lecce ed ha stabilito le formazioni che sono retrocesse in Serie D, Prato, Modena club fallito durante la ...

Ecco l'eliminato di domani al GF 2018! Tutte le anticipazioni sulla rissa nella notte e sulla bestemmia! Provvedimenti in arrivo : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...

A Londra il divorzio si fa online : Ecco tutte le novità : Galles e Inghilterra portano il divorzio online. E’ l’iniziativa del ministero della Giustizia. La richiesta può essere effettuata in rete così

Mercati storici : scattano nuove pedonalizzazioni e restrizioni al traffico. Ecco tutte le vie interessate : ... quale volano fondamentale per la vitalità, la vivibilità e l'attrattività di questa zona della città e per lo sviluppo dell'economia ad essa collegata. In particolare, la Giunta ha incaricato il ...

Alle 21 su Primocanale c'è 'Gradinata Nord' : Ecco tutte le mosse di mercato : GENOVA - Appuntamento puntuale questa sera, come ogni giovedì, Alle 21 su Primocanale e in streaming sul nostro sito con 'Gradinata Nord' , la trasmissione condotta da Giovanni Porcella sul Genoa. In primo piano le mosse di mercato riguardanti il futuro dei rossoblù. Potete scriverci su ...

“Ecco i jeans del 2018!”. Ma è polemica : brutti e costosi. Appena presentati e messi sul mercato - hanno subito provocato indignazione : “Il prezzo è un vero scandalo”. Se pensavate di averle viste tutte - preparatevi… : Siete a caccia di un’idea originale per rinnovare il vostro look e il vostro armadio? Bene, in questa estate ci sarà da divertirsi, perché l’esagerazione sarà totale e a chi piace osare, sarà concessa un’occasione praticamente unica. Stop al ‘vedo-non-vedo’, da Los Angeles arrivano i jeans ‘extream cut’, pantaloni in denim non elasticizzato a cui i tagli hanno lasciato di fatto solo cuciture, una lampo, i passanti e due tasche. A ...