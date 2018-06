Ecco la “ricetta” per dimagrire velocemente : i 3 trucchi per perdere peso secondo la scienza : secondo un maxi studio condotto in Giappone e pubblicato su BMJ Open sono 3 i trucchi per dimagrire: mangiare lentamente, non fare spuntini dopo cena e non consumare alimenti nelle 2 ore prima di andare a dormire. In base a quato scoperto da Haruhisa Fukuda della Università Kyushuhi, chi ha queste 3 sane abitudini è in genere più magro, e ha un girovita più stretto. “Cambiamenti nelle abitudini a tavola possono influenzare il peso, il ...

La nuova ricetta di Iginio Massari : Ecco il Panfrutto : Un po’ pane e un po’ torta: il Panfrutto è un dolce fatto con un impasto di farina, zucchero, uova, lievito e oli essenziali (quello all’arancia non deve mai mancare) e poi arricchito a piacere con frutta, mandorle, nocciole, cioccolato. Risale al 1800 ed è una delle presenze fisse delle tavole delle feste, ma anche uno di quei dolci che mangi con grande soddisfazione tutto l’anno. «Se inizi la giornata con un Panfrutto, ...

Ecco la ricetta per aprire un ristorante di successo : Piano editoriale e storytelling non sono più affare soltanto dei giornali. Anche i ristoranti devono oramai occuparsi di raccontare una storia, di sviluppare un’idea, di esporla ai propri clienti attraverso grandi (e piccoli) dettagli disseminati nel proprio locale. “Non riguarda soltanto i grandi ristoranti e gli chef stellati: anche una semplice gastronomia, oltre a offrire qualità deve saperla raccontare ai clienti. ...

Alimentazione : Ecco la ricetta per lo smoothie fragole e lamponi : ecco un’idea per un delizioso e fresco smoothie con le fragole Val Venosta da preparare a casa e da gustare in compagnia di amici. Ottimo nelle stagioni calde, quando le fragole Val Venosta sono fresche e dolcissime. Strawberry Gold smoothie Ingredienti: 6 fragole Val Venosta 200 gr di lamponi Val Venosta 10 ml di Aloe Vera 15 bacche di goji ½ mango Procedimento: Frullare 6 fragole Val Venosta insieme a 200gr di lamponi Val Venosta e mezzo ...

Inter - Spalletti/ “Ecco la ricetta per la Champions - la Juventus è solo colpa mia” : Inter, Luciano Spalletti in conferenza stampa pre-Udinese: “Ecco la ricetta per la Champions, la Juventus è solo colpa mia”. Le parole del tecnico nerazzurro in vista di domani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:31:00 GMT)

Il ponte perfetto : Ecco la ricetta giusta per le mini-vacanze : Gli scienziati rivelano:abbiamo più benefici dalle pause breviche da stop prolungatiIl valore dei ricordi e dell’«end effect»

Dieta della dopamina - lo chef Tom Kerridge perde 70 chili : Ecco il ricettario della felicità : L?amore incondizionato per gli alcolici e gli spuntini notturni sarebbe durato in eterno se, alla soglia dei suoi primi quarant?anni e dei quasi 190 chili raggiunti, Tom Kerridge non...

Dieta della dopamina - chef inglese perde 70 chili : Ecco il ricettario della felicità : Ha 85 anni ed è lo sportivo più vecchio del mondo: ecco cosa fa e com'è oggi La raccolta propone gustosissime ricette a base di ingredienti che rilasciano nel cervello il cosiddetto 'ormone della ...