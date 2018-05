Ecco il Governo del Presidente | premier Giorgio Alleva con 13 ministri

Governo - M5S e Lega verso nome sEcco : 17.21 M5S e Lega sarebbero orientati a fare un solo nome al Presidente Mattarella per indicare il futuro premier. Lo si apprende da fonti M5S mentre è in corso il tavolo con la Lega sul programma. Sulla premiership, aggiungono le stesse fonti, si valuterebbe una rosa di nomi, di eletti e figure 'terze' rispetto ai partiti. Nello specifico, M5S preferirebbe un tesserato mentre la Lega vorrebbe una persona non schierata. Atteso per stasera un ...

Governo : fonti M5S - a Colle nome sEcco : ANSA, - ROMA, 16 MAG - M5s e Lega hanno una rosa di nomi che stanno valutando per la presidenza del consiglio di un Governo gialloverde, ma al Quirinale "andremo con un nome secco". Lo spiega una ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

'Salvini forza la mano' : Ecco lo strappo di governo. Clamoroso scenario - come si sblocca il caso premier : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . E questa è una notizia. Ma nella serata di martedì, mentre i poteri forti vanno in fibrillazione per la bozza di programma , poi smentita, del governo di M5s e ...

Contratto di governo Lega-5 Stelle : Ecco cosa c'è scritto - per ora - alla voce "beni culturali" : "Il patrimonio italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il ...

Governo - Ecco la bozza del contratto. Ma Salvini : "Roba vecchia - restiamo nell'euro" : Spunta un comitato di conciliazione parallelo al Cdm Di Maio attacca gli eurocrati. E sul contratto: "Forse si chiude domani" Migranti, il pressing dell'Europa, la replica di Salvini Governo, ...

Immigrazione - debito - missioni all'estero : Ecco la prima bozza del contratto di governo : Via le sanzioni alla Russia L'equilibrismo in politica estera è una specialità italiana e anche un governo giallo-verde confermerebbe le linee guida degli ultimi anni. Si afferma subito la fedeltà ...

Governo M5S-Lega - pubblicata la bozza del contratto : Ecco i punti principali : 15 maggio 2018, 20.45 - L'Huffington Post ha pubblicato oggi in esclusiva il contratto Per il Governo del Cambiamento a cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno lavorando da giorni, una bozza datata 14 maggio 2018 alle 9.30, quindi ieri mattina a poche ore dall'arrivo al Colle dei due leader politici.Nel lungo articolo firmato da Lucia Annunziata, Gianni Del Vecchio, Alessandro De Angelis, Carlo Renda e Claudio Paudice viene illustrato ...

M5S-Lega - Ecco il contratto di governo : cancellazione debito e fuori dall’euro «Bozza vecchia e superata» : L’Huffington Post svela la bozza : c’è anche un «comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tr ai due partiti. M5S e Lega smentiscono: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Ecco il contratto di governo che fa litigare Lega e 5 Stelle : Si va dalle regole per uscire da euro alla cancellazione di 250 miliardi di debito italiano, passando per l'abolizione delle sanzioni alla Russia. L'Huffington Post ha pubblicato, in anteprima, il documento integrale su cui si è arenata la trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il documento porta la data di ieri mattina ma dà l'idea su cosa si siano messi a litigare i due leader. Ironia della sorte: al primo punto c'è l'istituzone di un ...

Immigrazione - debito - missioni all'estero : Ecco la prima bozza del contratto di governo : Ancora nessuna fumata bianca. Dopo l'ultimo incontro al Quirinale il presidente Sergio Mattarella, il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio non ha fatto il nome del premier e hanno chiesto al capo...

Governo - Ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

[Il punto] Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...

Governo - Giulio Sapelli in pole : Ecco chi è il prof. che piace a Lega e M5S - : Attualmente, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano , dove insegna anche Economia Politica e, dal 2008, è consigliere d'amministrazione della Fondazione ...