morto a Milano Salvatore Ligresti L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti , l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai, è stato ...

Francia - a 5 anni telefona al 118 e salva il padre/ "Mio papà è morto - fa le bolle" : sventato coma diabetico : Francia, bambino di 5 anni salva il padre chiamando l’ambulanza. “Pronto, mio papà è morto, fa le bolle”. L'incredibile vicenda di questo piccolo bimbo, che ha avuto un grande coraggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:35:00 GMT)

È morto Salvatore Ligresti - aveva 86 anni. Per anni fu a capo del gruppo Fonsai : Imprenditore e uomo d’affari, per anni guidò la galassia Fonsai. Fu al centro di numerosi scandali giudiziari

morto Salvatore Ligresti - il protagonista della finanza e del mattone milanese aveva 86 anni : È Morto a 86 anni Salvatore Ligresti , imprenditore e uomo d'affari tra i più famosi d'Italia. Nato in Sicilia e trasferitosi a Milano, costruì una fortuna grazie a investimenti e partecipazioni nelle ...

morto Salvatore Ligresti - l’immobiliarista aveva 86 anni : Morto Salvatore Ligresti, l’immobiliarista aveva 86 anni L'ingegnere, originario di Paternò, è Morto al San Raffaele di Milano. Per anni è stato a capo della compagnia assicurativa Fonsai Parole chiave: Salvatore_Ligresti ...

Salvatore Ligresti è morto/ Milano - l'immobiliarista e imprenditore aveva 86 anni : Salvatore Ligresti è morto, l'immobiliarista e imprenditore si è spento a Milano all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di numerose inchieste(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:10:00 GMT)

Salvatore Ligresti morto - l’immobiliarista aveva 86 anni. Protagonista della finanza milanese : scandali - inchieste - condanne : Salvatore Ligresti è morto in un ospedale milanese. aveva 86 anni ed era malato da tempo. l’immobiliarista, originario di Paternò, è stato a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai: Protagonista del mondo finanziario milanese e al centro di scandali e di molte inchieste giudiziarie: l’11 ottobre 2016 la condanna a 6 anni nel processo relativo al falso in bilancio e all’aggiotaggio informativo su Fondiaria Sai (i giudici avevano ...

morto Salvatore Ligresti - l'immobiliarista aveva 86 anni - : L'ingegnere, originario di Paternò, è morto al San Raffaele di Milano. Per anni è stato a capo della compagnia assicurativa Fonsai

morto a Milano Salvatore Ligresti L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia...

È morto Salvatore Ligresti : aveva 86 anni : È morto Salvatore Ligresti, imprenditore nato a Paternò, in Siclia, a lungo a capo di Fonsai e al centro anche di numerose inchieste giudiziarie. aveva 86 anni, era malato da tempo, scrivono i giornali, ed è morto al San Raffaele The post È morto Salvatore Ligresti: aveva 86 anni appeared first on Il Post.

morto a Milano Salvatore Ligresti. L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia...

morto a Milano Salvatore Ligresti. L'immobiliarista aveva 86 anni : È Morto in un ospedale milanese Salvatore Ligresti, l'ingegnere originario di Paternò. È quanto apprende l'Adnkronos. L'immobiliarista, a lungo a capo della galassia...

Musica : morto a 69 anni il chitarrista Glenn Branca : Un cancro alla gola ha stroncato a 69 anni il compositore e chitarrista Glenn Branca. Lo ha annunciato su Facebook la moglie Reg Bloor, anche lei chitarrista.Branca era considerato come un pioniere dell'avanguardia sin dagli inizi degli anni '80. Sempre in quegli anni compose diversi pezzi per chitarre elettriche, tra i quali "The Ascension" (1980) e Indeterminate "Activity of Resultant Masses" (1981).--Poi cominciò a comporre per orchestre di ...

“Papà sembra morto” : a 5 anni chiama il 118 e salva il padre : “Aiuto, mio papà sembra morto. Fa le bolle dalle bocca”: sono le parole di un bambino di cinque anni, che con questa telefonata al 17 (il 118 francese) è riuscito a salvare il padre in coma...