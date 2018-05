Duello con l' Europa La carta deficit va garantita dalla crescita

Salvini parte da Giorgetti. Con M5S il primo Duello è sul nome del premier : Matteo Salvini riunisce i suoi gruppi parlamentari e suggerisce loro di «disdire le ferie» perché il voto è dietro l'angolo. Eppure, mentre il leader leghista parla, a metà giornata, il pessimismo ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin sfida Chris Froome contro il tempo : Duello rusticano a cronometro dopo il botta-risposta a parole : Chris Froome e Tom Dumoulin sono i due grandi favoriti per la vittoria finale al Giro d’Italia 2018 anche se dovranno sfidare i vari Fabio Aru, Miguel Angel Lopez e Thibaut Pinot, particolarmente agguerriti soprattutto in salita. La cronometro individuale di Gerusalemme, con cui oggi si apre la 101^ edizione della Corsa Rosa, potrebbe già darci delle indicazioni importanti e ci permetterà di valutare lo stato di forma dei pretendenti al ...

Da Real-Liverpool al Duello Juve-Napoli - ultime 'Guerre Stellari' : che la forza sia con voi : May the force be with you ", "Che la forza sia con voi". È questa la frase cult di una delle saghe più famose e seguite della storia: Guerre Stellari. I più appassionati sapranno pure che oggi, 4 ...

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : parte la battaglia in gara-2. Cairoli cerca la vittoria - Duello con Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: serve un’impresa del Campione del Mondo ...

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Clement Desalle sorprende tutti in gara-1! Tony Cairoli secondo - che Duello con Herlings : Clément Desalle ha fatto saltare il banco nella gara-1 del GP di Russia 2018, sesta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il belga, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a interrompere il dominio delle KTM che avevano vinto le prime dieci gare stagionali con Cairoli ed Herlings. Il 28enne non vinceva addirittura da un anno, proprio sul fondo duro di Orlyonok, nota località balneare russa: oggi è stato davvero incontenibile e ha ampiamente meritato ...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : Duello con l'Arsenal Video : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la #Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini [Video] il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprieta' dello Sporting Lisbona che la scorsa ...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : Duello con l'Arsenal : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprietà dello Sporting Lisbona che la scorsa estate ha ...

Austin Moto2 - trionfa Bagnaia! Che Duello con Marquez : Francesco Bagnaia scatenato nel GP delle Americhe classe Moto2. Il piemontese del Team Sky VR46 ha vinto il terzo appuntamento del Mondiale battendo in volata Alex Marquez dopo un duello appassionante.

'Juventus - Duello con l'Atletico Madrid per Bruno Fernandes' : TORINO - In Italia aveva fatto intravedere le sue qualità ma il ritorno a casa gli ha fatto bene, tanto che la Juventus è sulle sue tracce. Secondo 'Record', i bianconeri sarebbero fortemente ...

Mercato Juve - Duello con il Bayern Monaco per Martial : Ci sono sempre di mezzo quegli altri, amici potenti e con molti soldi: gli ultimi intrecci di Mercato in casa Juve si concludono sempre alla stessa maniera, nel duello serrato con il Bayern Monaco. E ...

Verstappen-Ferrari Duello infinito : in Cina l'ennesimo scontro tra Toro e Cavallino : All'Hungaroring le modalità sono le stesse ma stavolta il campione del mondo 2007 cerca l'affondo danneggiando l'alettone . Polemiche e parole grosse, ma i commissari ignorano ancora una volta l'...

Calciomercato Inter - per Cristante è Duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

VIDEO F1 - highlights gara GP Bahrein 2018. La vittoria di Sebastian Vettel - il Duello con Bottas - lo show di Hamilton - incidente Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, una delle gare più belle degli ultimi anni in cui è davvero successo di tutto. Il triplo sorpasso di Lewis Hamilton in una manovra unica, il successo al cardiopalma del tedesco della Ferrari dopo un duello finale con Valtteri Bottas, il ritiro di Kimi Raikkonen dopo aver investito un meccanico e tanto altro ancora. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...