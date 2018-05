huffingtonpost

: RT @AndFranchini: Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante, accusata di averne servito i resti per cena ai suoi vicini h… - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante, accusata di averne servito i resti per cena ai suoi vicini h… - Gresy73 : RT @HuffPostItalia: Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante, accusata di averne servito i resti per cena ai suoi vicini… - disicaterina : RT @AndFranchini: Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante, accusata di averne servito i resti per cena ai suoi vicini h… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Avrebbe ucciso suoe altri 10 amanti, "servendone" almeno uno per cena ai suoi vicini, durante un barbecue tra amici. È la sinistra e orripilante rivelazione contenuta in Dead North, il documentario sulla serial killer americana Kelly M. Cochran che sarà messo in onda il prossimo 28 e 29 maggio da Discovery.Stando alla ricostruzione fatta dal documentario, riportata dall'Independent e basata sulle testimonianze del capoa polizia di Iron River Laura Frizzo, del fratello Colton e di alcuni amici, l'cucinato dallasarebbe il 51enne Chris Regan. Assieme alJason lo avevano attirato nella loro casa in Michigan, gli avevano sparato, per poi farlo a pezzi e nascondere parte dei suoi resti nei boschi. La parte restante invece, sarebbe poi finita sulla griglia.Il truce epilogo di un macabro patto stretto da Kelly e Jason: avrebbero ucciso tutte le ...