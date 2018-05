Domani la giornata contro l' omofobia I casi di minorenni gay picchiati in famiglia e

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma Domani miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...

Basket Serie A - Domani l'ultima giornata della regular season : ROMA - Tutto in quaranta minuti. domani sera alle 20.30 e in contemporanea su tutti i campi si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A Postemobile. Tanti sono ancora i verdetti da emettere a ...

Tumore ovarico - Domani è la Giornata Mondiale : scoperta variante genetica che aumenta il rischio di ammalarsi : Più di 42 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: ogni anno, in tutto il mondo, colpisce 250 mila donne e ne uccide 140 mila. Solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e meno della metà delle donne colpite sopravvive (dati ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Juventus Scudetto Domani? (36^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score di Milan Verona e Juventus Bologna, i due anticipi nel calendario della 36^ giornata che si giocano sabato 5 maggio(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:03:00 GMT)

Gp Spagna - Rossi : 'Giornata difficile - vediamo Domani' : Roma, 4 mag. , askanews, 'E' stata una giornata difficile, soprattutto nel pomeriggio, perché al mattino non ero così male, con le temperature più basse, ma purtroppo con le temperature più alte ...

Euroflora - le prelibatezze nel piatto : sold out per la giornata di Domani - 28 aprile : domani, sabato 28 aprile avrà inizio alle ore 10 la mattinata più golosa di Euroflora 2018. Il primo appuntamento è la conferenza stampa – alle 10 nello Spazio incontri Fienile – di una prelibatezza esclusiva: il Bon Bon al Narciso dell’Antola, presentato in anteprima a Euroflora 2018 dalla storica confetteria genovese Pietro Romanengo fu Stefano grazie a l’Ente Parco dell’Antola. Pietro Romanengo fu Stefano, la ...

Caldo : Domani 28 Aprile 2018 la giornata nazionale dell’orto : Dalla diffusa passione per l’orto al boom delle gite nelle fattorie didattiche, dall’adozione on line di piante e animali alla riscoperta della cucina povera fino alla spesa dal contadino il popolo degli hobby farmers si ritrova alle ore 9,30 di domani, sabato 28 Aprile, sul lungomare Imperatore Augusto a Bari con il Villaggio della Coldiretti dedicato alla “giornata nazionale dell’orto” con i ponti di primavera che spingono ...

Domani giornata alienazione parentale : ANSA, - ROMA, 24 APRILE - In occasione del 25 aprile 2018, giornata mondiale per la lotta all'alienazione parentale la Lilap , lega italiana lotta all'alienazione parentale, invita ad apporre sulla ...

Domani sarà la Giornata della Terra : Cos'è? Perché si festeggia? Perché proprio Domani? The post Domani sarà la Giornata della Terra appeared first on Il Post.

Il lato 'rosa' dell'urologia. Domani alla Giornata Salute Donna : Roma, 20 apr. , askanews, Sono molte le malattie urologiche che colpiscono la Donna, dalla calcolosi urinaria alla cistite, dall'incontinenza urinaria da sforzo al tumore della vescica. Con numeri da '...

Cuba : aggiornata a Domani l'elezione di Diaz-Canel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Domani giornata di lauree all'Università : chi sono i nuovi dottori di Olbia : Alle ore 10 discuteranno la tesi i laureandi del corso di laurea magistrale in economia aziendale curriculum tourism management , Virginia Francesca Moncini, Annamaria Loddo, Roberta Laura Pischedda, ...

Emofilia - Domani la giornata mondiale - in Italia 5.000 colpiti dalla patologia : Ricorre domani la giornata mondiale dedicata all' Emofilia , rara patologia ematologica ereditaria che in Italia colpisce circa 5mila pazienti , 4.879, , di cui 4mila di tipo A e quasi mille , 859, di ...

Lufthansa ha cancellato 800 voli per la giornata di Domani a causa di uno sciopero : La compagnia aerea Lufthansa ha dovuto cancellare 800 voli in programma per il 10 aprile, a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Verdi. Lo sciopero riguarderà il personale di terra e i vigili del fuoco degli aeroporti di Francoforte, The post Lufthansa ha cancellato 800 voli per la giornata di domani a causa di uno sciopero appeared first on Il Post.