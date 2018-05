Diversity Media Awards in diretta web il 23 maggio | tutte le nomination

Diversity Media Awards 2018 : tutte le nomination : Diversity Media Awards 2018 : le categorie, le nomination e le modalità di voto dei premi assegnati E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione dei Diversity Media Awards 2018 . Ecco tutte le nomination e come è possibile votare. Diversity Media Awards 2018 : conduttori e come si vota L’edizione 2018 dei Diversity Media Awards sarà condotto da Fabio Canino, direttore artistico dell’evento, e da Diana del Bufalo. ...

Diversity Media Awards 2018 : L'inclusione che fa la differenza : Indietro 1 of 2 Avanti Francesca Vecchioni racconta il mondo LGBT Indietro 1 of 2 Avanti Consigliato 5 SOS, a Milano l'unica data italiana della band di Want You Back