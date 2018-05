Discarica abusiva di rifiuti | sequestro

Carabinieri individuano e sequestrano Discarica abusiva presso depuratori : Pescara - Il Nucleo Investigativo Carabinieri Forestali di Pescara, nell'ambito dell'indagine diretta dal Proc. Aggiunto della Procura della Repubblica di Pescara Annarita Mantini, ha sequestrato un vasta discarica abusiva contenente 1500 metri cubi di rifiuti (pneumatici fuori uso, elettrodomestici, bancali di sale deteriorati materia edile, plastica pali di illuminazione stradale) realizzata all'interno del Depuratore di ...

Langhe - una Discarica abusiva nel mulino (e futuro museo) dove nacque Augusto Monti : Denunciato il custode del complesso settecentesco a Monastero Bormida, luogo simbolo del grande intellettuale

Calolziocorte trasformata in Discarica abusiva : multate tre persone : Calolziocorte , Lecco, , 16 aprile 2018 " Gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte hanno dichiarato guerra agli incivili e ai furbetti della spazzatura . Durante il mese in corso hanno infatti ...

Discarica abusiva sequestrata nel parco dei Sibillini - a Castelluccio di Norcia : Castelluccio DI Norcia E' stata sequestrata nel parco dei Sibillini, a Castelluccio di Norcia un'area dove i carabinieri dell'Ente parco hanno individuato uno 'smaltimento non autorizzato di rifiuti'. ...

L'enorme Discarica (abusiva) dei frigoriferi : "Vergognoso" : RomaToday è andata a vedere da vicino quella che è ormai conosciuta con il nome di “frigo valley” di Tivoli, un’enorme...

Palermo : Gdf sequestra maxi Discarica abusiva allo Zen : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I Finanzieri del Gruppo di Palermo hanno sequestrato una vasta area, di circa 30 mila metri quadrati, adibita a deposito abusivo di rifiuti speciali e pericolosi. L’operazione, denominata Dirty Land, si è sviluppata con il supporto dei mezzi aerei del Reparto Operativo

Trasforma il fondo agricolo in una Discarica abusiva : anche rottami di auto : SAN CASSIANO - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E' il reato contestato dai carabinieri di Nociglia a una donna di 47 anni di Botrugno, M.A.M., proprietaria di un fondo agricolo nella ...

Vicenza : Gdf - scopre Discarica abusiva rifiuti generici e speciali da 394 tonnellate : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) - Sono state concluse le operazioni di bonifica relative ad un sito illecitamente adibito, da una impresa agricola di Sossano, a stoccaggio di rifiuti generici e pericolosi. Il sito era stato individuato nello scorso mese di maggio nel contesto di una attività di polizia

Roma - scoperta Discarica abusiva all'interno di una zona archeologica - : I carabinieri hanno sorpreso un cittadino bosniaco mentre sversava rifiuti in un terreno di proprietà del Comune in via Lucrezia Romana, zona Osteria del Curato. Durante il sopralluogo i militari ...

