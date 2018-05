Diritti tv - Malagò : 'Il 22 maggio avremo una direzione chiara' : Tra le ipotesi anche quella di un canale della Lega su cui però il numero uno dello sport italiano preferisce non sbilanciarsi: 'Ci sono molte variabili che possono incidere - ha chiarito a margine ...

Diritti tv - Malagò : “il 22 maggio verrà presa una decisione” : “Gli italiani vedranno le partite in tv, mi sento di dire che il 22 maggio verrà presa una decisione, che poi determini contestualmente una risposta certa non posso dirlo, ma certo che la prua della barca vada verso una direzione e nel giro di qualche ora o giorno ci sia una soluzione con un nome e cognome”. Lo dice Giovanni Malagò in qualità di commissario di Lega di A, nel giorno in cui l’assemblea di Milano è andata deserta, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Il 22 maggio verrà presa una decisione» : Solo Milan e Sampdoria si sono presentati all'assemblea della Lega Serie A in programma oggi alle 15, andata a vuoto come era previsto. Un epilogo atteso sin da quando l'assemblea è stata convocata una settimana fa, al solo scopo di far scattare - come previsto dallo statuto a partire dalla terza assemblea elettiva - la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella in programma il 22 maggio, quando fra l'altro scadr&a...

Diritti tv - Malagò : "Non oltre il 22 maggio" : 'Ho parlato del 22 maggio come termine ultimo perché dico che il 22 si saprà quasi esattamente quale è la griglia delle squadre di serie A e questo credo sia giusto per una questione di buon senso e ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Aspettare risposta al ricorso Mediapro è da incoscienti» : «Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario dell...

Diritti tv - Malagò ottimista : "Partite solo alla radio? Non credo - ma..." : ...Il contratto è concluso ora loro devono adempiere alla fideiussione" "Mediapro ha lasciato intendere di voler aspettare l'esito del ricorso al Tribunale di Milano - aggiunge il capo dello sport ...

Diritti tv - Malagò non fa sconti a Mediapro : «Fideiussione entro il 22» : Dalla Lega Serie A e da Giovanni Malagò non arrivano sconti nei confronti di Mediapro relativamente alla fideiussione da presentare per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Malagò non fa sconti a Mediapro: «Fideiussione entro il 22» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - niente sconti a Mediapro. Malagò : "Fideiussione entro il 22" : "La scadenza del 22 maggio per la presentazione della fidejussione da parte di Mediapro vale ancora, oggi più che mai". Lo ha detto all'Ansa Giovanni Malagò, presidente Coni e commissario della Lega ...

Diritti tv - Malagò : “il 22 maggio assemblea a Milano” : “Abbiamo fissato al 22 maggio a Milano l’assemblea alle ore 15. Non è una data casuale, perché il codice civile prevede la possibilità per la Lega A, in caso di inadempienze contrattuali, di poter adottare provvedimenti dopo 14 giorni”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, in riferimento alla “vicenda dei Diritti tv” e alla fideiussione per oltre un miliardo che ...

Diritti tv : Malagò - 15 giorni per agire : ANSA, - ROMA, 7 MAG - "Abbiamo fissato al 22 maggio a Milano l'assemblea alle ore 15. Non è una data casuale, perché il codice civile prevede la possibilità per la Lega A, in caso di inadempienze ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Decisione Tribunale entro mercoledì - Malagò preoccupato : Fra lunedi' e mercoledi' il Tribunale di Milano dira' se rispetta o meno le regole il bando di Mediapro, contestato da Sky che ne ha ottenuto la sospensione d'urgenza il 16 aprile. Il giudice Claudio Marangoni in mattinata si e' riservato la Decisione dopo l'udienza di due ore con le parti, a tratti «animata» per dirla con uno dei circa venti legali presenti. E' quindi possibile, ma non scontato, che lo scenario sia più chiaro ...