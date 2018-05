DIRETTA Internazionali d' Italia 2018 Sharapova Cibulkova streaming video e tv | Djokovic

DIRETTA / Internazionali d'Italia 2018 Fognini Thiem (2-1) streaming video e tv : grande vittoria di Fabio! : Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, Fabio Fognini elimina Thiem, finalista a Madrid, e vola al terzo turno del torneo di Roma. Si attende l'esordio di Rafa Nadal(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:08:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fognini-Thiem 1-1 : 4-3 per l’azzurro nel terzo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di gare degli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di ieri, che ha causato pesanti ritardi al programma, oggi si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini sogna il colpo contro Thiem. In campo anche Matteo Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di gare degli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di ieri, che ha causato pesanti ritardi al programma, oggi si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e DIRETTA streaming? Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio : Il programma e gli orari di mercoledì 16 maggio agli Internazionali d’Italia CENTRALE – (dalle 12:00) Fabio Fognini vs [6] Dominic Thiem [1] Rafael Nadal vs Damir Dzumhur Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova [WC] Matteo Berrettini vs [2] Alexander Zverev (non prima delle 19:30) [3] Garbiñe Muguruza vs Daria Gavrilova (non prima delle 21:00) NEXT GEN ARENA – (dalle 11:00) [9] Sloane Stephens vs Kaia Kanepi [3] Grigor ...

Internazionali d'Italia 2018/ Roma - DIRETTA Fognini Thiem streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, esordio per Rafa Nadal al Foro Italico di Roma nel giorno in cui Fabio Fognini sfida Dominic Thiem al secondo turno del torneo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA. In campo Lorenzo Sonego contro Peter Gojowczyk - Cecchinato eliminato in tre set : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d'Italia 2018 a Roma : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 . Buon ...

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Cecchinato Goffin (7-5) streaming video e tv : azzurro fuori a testa alta : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: giornata negativa per i nostri colori, a Roma eliminati Andreas Seppi, Sara Errani e un comunque positivo Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:21:00 GMT)

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Cecchinato Goffin (7-5) streaming video e tv : che rimonta dell'azzurro! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: giornata negativa per i nostri colori, a Roma eliminati Andreas Seppi, Sara Errani e un comunque positivo Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:08:00 GMT)

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Sharapova Barty (7-5) streaming video e tv : avanza la Kerber : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: giornata negativa per i nostri colori, a Roma eliminati Andreas Seppi, Sara Errani e un comunque positivo Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:16:00 GMT)

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (3-6 2-4) streaming video e tv : Seppi al 3^ set! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:41:00 GMT)

DIRETTA/ Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (2-1) streaming video e tv : torna a piovere - tutto fermo : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:58:00 GMT)

DIRETTA / Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (2-1) streaming video e tv : si riprende a giocare! (Roma) : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:41:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : si inizia con gli incontri. Ha smesso di piovere al Foro Italico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Al Foro Italico di tantissimi gli incontri in programma, con molti azzurri pronti a far bene. Bisognerà però fare attenzione all’insidia meteo: prevista infatti un’intera giornata di pioggia per questo martedì 15 maggio. In casa Italia, per quanto riguarda il singolare, da seguire Andreas Seppi, impegnato sul Centrale con ...

DIRETTA / Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (0-0) streaming video e tv : partite al via! (Roma) : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:49:00 GMT)