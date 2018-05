Diffuse foto del Kingdom Hearts 3 Premiere Event

optimaitalia

: Diffuse foto del #KingdomHearts3 Premiere Event - OptiMagazine : Diffuse foto del #KingdomHearts3 Premiere Event - scienzadelnuovo : Lo smartphone mi serve per lavorare: display e foto sono per me secondarie. Con Xiaomi Note 5 avrei fluidità nelle… - VideoBarletta : Gattini vivi gettati nella spazzatura a Barletta, salvati in tempo - le foto diffuse sui social: -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Avevamo già segnalato che è in programma il, un incontro in cui la stampa specializzata avrebbe avuto modo di apprendere delle novità sul gioco e testarlo con mano, con embargo per i dettagli in questione fissato al 18 maggio - come ha riportato Gematsu. Grazie all'utente di Reddit GuatemalanWatermelon, possiamo ammirare la facciata della location dell'o con delle!Come potete vedere dagli scatti, la parte frontale è addobbata a tema con motivi e simboli dedicati a, con tanto di hashtag dedicato che recita #KH3. Potete ammirare lein calce all'articolo, mentre le informazioni arriveranno da parte della stampa nella giornata di venerdì 18 maggio. Come avevamo già pronosticato, è possibile che (oltre ai dettagli sul gameplay) potrebbero arrivare succose novità.Square Enix ha fissato la data d’embargo per la ...