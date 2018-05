Dieta macrobiotica per dimagrire | toccasana per la salute

Dieta macrobiotica di Mario Pianesi - i divieti choc : 'Vietato internet - indossare gonne - andare in palestra' : Molte erano le limitazioni imposte da Mario Pianesi, il guru della macrobiotica indagato per associazione a delinquere e riduzione in schiavitù. Attorno alla sua figura c'erano vere e proprie sette, ...

In cosa consiste la Dieta macrobiotica e perché per alcuni nutrizionisti è dannosa : La cosa che dispiace è che noi siamo il regno della dieta Mediterranea, e non per niente siamo tra i Paesi più longevi al mondo, e c'è qualcuno che va a cercarsi una cosa che costa molto di più e fa ...

In cosa consiste la Dieta macrobiotica e perché per alcuni nutrizionisti è dannosa : La dieta macrobiotica "non è fondata su basi scientifiche, è dannosa per la salute, soprattutto di bambini e anziani, squilibrata e priva o quasi di nutrienti fondamentali". Così il nutrizionista Giorgio Calabrese, Docente di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l'Università del Piemonte Orientale e membro del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del ministero della Salute, commenta la ...

La Dieta macrobiotica è una dieta ferrea? NO - è un’alimentazione basata su uno stile di vita : E’ successo ad Ancona, dove una psico-setta obbligava i membri a seguire diete ferree basate sull’alimentazione macrobiotica, con la promessa di una guarigione. A capo di tutto c’era Mario Pianesi, considerato uno dei maggiori esponenti nel campo dell’alimentazione macrobiotica in Italia, nonché inventore della dieta Ma.Pi; insieme ad altri quattro collaboratori, tra cui la moglie, è ora sotto indagine per maltrattamenti, ...

Che cos'è la Dieta macrobiotica? : ... che c'entrano gli elefanti? Australia e Italia: la lotta al cancro dell'utero Home - SCIENZA - Salute Che cos'è la dieta macrobiotica? Cereali integrali e alcune verdure sono la base della ...

L'incubo della setta macrobiotica : gli effetti devastanti della Dieta imposta dal 'maestro' : ... attraverso i 'capizona' e i 'capicentri', dislocati in varie parti d´Italia, all'interno dei 'Punti Macrobiotici' , il 'maestro' riusciva a manovrare a suo piacimento il mondo macrobiotico. ...

Psico-sette : gli schiavi della Dieta macrobiotica Ma.Pi. : Indagato per evasione fiscale e riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate degli adepti il guru Mario Pianesi

Spico-sette : gli schiavi della Dieta macrobiotica Ma.Pi. : Indagato per evasione fiscale e riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate degli adepti il guru Mario Pianesi

Smantellata psico-setta Dieta macrobiotica - Ancona/ Il guru Mario Pianesi "Dottori killer : la medicina uccide" : Stroncata una setta macrobiotica che aveva ridotto in schiavitù gli adepti, obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. Costretti a non prendere medicine(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 15:15:00 GMT)

Smantellata setta macrobiotica14 arresti tra Marche ed EmiliaDieta forzata e adepti schiavizzati : Una "psico-setta" attiva tra le Marche e l'Emilia-Romagna nel campo dell'alimentazione macrobiotica condizionava i suoi adepti fino al punto di schiavizzarli e propagandava l'alimentazione alternativa come terapia contro malattie altrimenti incurabili Segui su affaritaliani.it

L'incubo della setta macrobiotica : gli effetti devastanti della Dieta imposta dal 'maestro' /Foto choc : di Veronica Cursi Era arrivata a pesare 35 chili. Faceva fatica persino a camminare. Eppure quella dieta assurda, la dieta Ma.Pi, imposta tutti i giorni dal Maestro, doveva essere 'miracolosa'. ...