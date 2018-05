Diabete - ricerca italiana al top : Rimini, 16 mag. (AdnKronos Salute) – ricerca italiana sul Diabete al top, nonostante la cronica carenza di fondi pubblici. I circa 500 ricerca tori impegnati nelle università e negli ospedali hanno prodotto dal 2000 ad oggi oltre 5 mila pubblicazioni su riviste internazionali, spesso sulle più prestigiose del settore. Le agenzie ‘di rating’ della ricerca collocano quella italiana in diabetologia al primo posto nel mondo, se i ...

Diabete tipo 2 - alla ricerca dei pazienti “perduti” : grazie a RADAR - AMD rintraccia subito quelli che non raggiungono i target di cura : Analizza le cartelle cliniche informatizzate del diabetologo, andando alla ricerca dei pazienti non “in regola” su alcuni specifici parametri, ossia emoglobina glicata superiore al 7%, Indice di Massa Corporeo oltre 27 kg/m2 (che esprime una condizione di sovrappeso o obesità) e pressione arteriosa sistolica di 140 mmg/Hg. Si chiama “RADAR” ed è la nuova app a disposizione dei soci dell’Associazione Medici Diabetologi per individuare e valutare ...