Diabete | mortalità più bassa tra i pazienti seguiti dai centri

meteoweb.eu

: RT @Aemmedi: Diabete e Obesità #diabete #AMD @mariopaps #Obesità Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, negli ultimi trent’anni so… - nutrilatuavita : RT @Aemmedi: Diabete e Obesità #diabete #AMD @mariopaps #Obesità Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, negli ultimi trent’anni so… - marinavenezian : RT @Aemmedi: Diabete e Obesità #diabete #AMD @mariopaps #Obesità Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, negli ultimi trent’anni so… - Aemmedi : Diabete e Obesità #diabete #AMD @mariopaps #Obesità Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, negli ultimi tr… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Per molte persone conessereda un centro diabetologico può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo dimostra una recente metanalisi di studi italiani, pubblicata sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease, e presentata in occasione del congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia, che si svolge a Rimini fino al 19 maggio. La ricerca si basa su dati prospettici raccolti in Lombardia (7 ASL), Veneto (Verona) e Piemonte (Casale Monferrato) e ha evidenziato che le persone conassistite anche presso idiabetologici presentano unaper tutte le cause ridotta del 19 per cento. Un dato che emerge anche dopo aver apportato gli opportuni aggiustamenti statistici per sesso, età ed alcune variabili potenzialmente confondenti. Ne consegue che basta assistere solo 17per 10 anni presso un centro diabetologico per ...