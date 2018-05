Di Maio-Salvini stringono sul programma | monito del Colle | Si esamineranno solo

Annunciato l'accordo - cosa manca a Salvini e Di Maio per trovare il premier : Resta aperto il capitolo più importante, quello del nome del Presidente del Consiglio, ma per il resto, assicura Luigi di Maio, è tutto fatto. O quasi. Nuova giornata di contatti, intese, accordi e mezzi annunci. Con la Lega che rivendica il ministro dell’Interno e quello dell’agricoltura. In altre parole: immigrati e politica agricola comune: i cavalli di battaglia della propaganda del Carroccio. Con i due ...

Governo - chiuso contratto Lega-M5s/ Trattativa Di Maio-Salvini su premier : Fornero - vaccini e no uscita Euro : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier. Il contratto di Governo sembra essere definitivamente chiuso e siglato, in attesa che la firma definitiva venga apposta da Di Maio e Salvini: stasera il nuovo vertice e probabilmente anche domani mattina per porre gli ultimi punti decisivi e sopratutto ...

Governo - Senaldi sulla staffetta Di Maio-Salvini : 'Il modo perfetto per affossarci' : Caro professor Becchi, hai il difetto dei cattedratici: partoriscono un' idea, se ne innamorano e la sostengono a prescindere dalla realtà e dai suoi mutamenti. Un paio di settimane fa hai proposto su ...

Governo M5s-Lega - cosa c'è davvero nel contratto tra Di Maio e Salvini : Nel contratto messo a punto da Movimento 5 stelle e Lega non c'è più la parte relativa all'uscita dall'euro e non sarebbe previsto nemmeno il referendum...

Salvini-Di Maio - a Palazzo Madama una maggioranza di soli 9 senatori : Si fa presto a dire ' maggioranza ': se Matteo Salvini e Luigi Di Maio riusciranno a formare un governo, avrebbero numeri risicatissimi al Senato , in uno scenario che richiama quello dei 'pannoloni', ...

Governo - Salvini e Di Maio pronti al passo di lato per agevolarne nascita. Mattarella attende testo : "Il contratto di Governo che stiamo scrivendo in questi giorni - spiega - è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al Governo dell'Italia quello che hanno chiesto i ...

Sondaggi politici : Salvini promosso - Di Maio e Renzi bocciati Video : Matteo Salvini raccoglie il consenso degli italiani, lo stesso non si può dire per Luigi Di Maio e Matteo Renzi. A dirlo sono i Sondaggi politici di meta' mese, i quali non fanno altro che confermare quanto sia cresciuto il favore nei confronti del leader della Lega Nord rispetto ai rivali. Le virgolette sono obbligatorie, in quanto con il capo politico del M5S sembra si stia trovando la quadra per la nascita del nuovo governo, come testimoniato ...

Di Maio 'Contratto chiuso'. Salvini 'Viminale alla Lega per rimpatri ed espulsioni. Al Colle prima di lunedì' : E conclude: 'Io premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di lato'. ...

La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare il governo : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it

'Contratto' tra Di Maio e Salvini - Bonafede - M5s - : servono 1-2 giorni : Roma, 16 mag. , askanews, 'Abbiamo concluso i lavori del tavolo, adesso il risultato verrà sottoposto all'attenzione di Di Maio e Salvini per un confronto su alcuni punti che devono ancora essere ...

Governo - tavolo tecnico concluso : ora decideranno Salvini e Di Maio : Governo M5S-Lega, tavolo tecnico sul Contratto concluso. Lo ha appena annunciato alla Camera il grillino Bonafede lasciando la riunione. Ora però la parola sugli ultimi nodi da sciogliere - in ...

Paolo Becchi : 'Staffetta Salvini-Di Maio unico modo per risolvere impasse governo' : Che sia il leader 5 Stelle, a dover cominciare, segue dal risultato del voto: la sua è la prima forza politica in Italia, ed è giusto e democratico che sia lui a cominciare. A metà legislatura , poi, ...

Di Maio : «Se serve io e Salvini pronti a stare fuori dal governo». Intesa per smontare la Fornero : pronti al passo di lato da Palazzo Chigi se serve per fare il governo e mettere nero su bianco un programma di cambiamento Lega-M5S. Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno la stessa dichiarazione a...