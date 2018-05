DI MAIO-SALVINI Staffetta o rottura | l' ora della verità davanti a mercati e Quirinale

Di MAIO e Salvini aprono alla “staffetta” : Tramonta l’idea di un terzo nome, e torna l’ipotesi di un premier politico. La Lega boccia il civilista Conte e punta a prendere l’Interno per lasciare palazzo Chigi al M5S

Governo - tutte le difficoltà di Salvini e Di MAIO : "Domani forse riusciamo a chiudere il programma di Governo". Sono quasi le 22 quando Luigi Di Maio, al termine di un"altra estenuante giornata di trattative con la Lega, si lascia sfuggire questa dichiarazione.Cosa prevede la bozza di contratto Lega-M5SUna dichiarazione che arriva a distanza di un"ora dalla pubblicazione, da parte dell"HuffPost, di una bozza del contratto di Governo già bollata da ambo le parti come "vecchia" e "già ampiamente ...

Governo M5S-Lega - Di MAIO : “Vertice con Salvini? C’è un problema di temi - dopo ci sarà il nome del premier” : “Con Salvini ci siamo visti e domani forse riusciamo a chiudere il contratto” Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio a tarda sera, dopo che nel tardo pomeriggio ha incontrato il leader della Lega lontano dai palazzi romani a cui è seguito un video di Salvini, postato su social. “Questo sarà, se ci sarà un Governo che dovrà avere molto coraggio. Noi abbiamo bisogno di un Governo che saprà ricontrattare una serie di condizioni ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di MAIO" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Il rilancio del patto Salvini-Di MAIO : via libera del M5S a un euroscetticismo forte - e un grillino per primo a Palazzo Chigi nella staffetta : La notizia è che entrambi i contraenti del potenziale patto M5S-Lega, ieri sera tardi, sono tornati a dire che ci saremmo quasi, «siamo a un passo» (parole di Di Maio). Nonostante in realtà l’atteggiamento pubblico della Lega sia stato molto, molto critico e quasi pessimista per due giorni interi, lunedì (il giorno delle consultazioni al Quirinale)...

Sergio Mattarella non parla più di governo di tregua - non vuole accordi frettolosi tra Di MAIO e Salvini : Non vuole forzature, non vuole accelerare i tempi. Sergio Mattarella vuole che all'accordo, se ci sarà, si arrivi in modo sereno e naturale. Certamente, il presidente della Repubblica ha ancora in ...

Salvini e Di MAIO divisi dall'ipotesi del voto anticipato : Le bordate che arrivano da Bruxelles ricompattano Salvini e Di Maio e, insieme all'annuncio dell'arrivo dei nuovi barbari pronosticato dal Financial Times, spingono il tentativo di formazione del ...

Matteo Salvini e la brusca frenata su Di MAIO : 'il problema è il programma' : Diverse ore fa, si è tenuta in Quirinale la nuova consultazione, in occasione della quale Matteo Salvini non ha nascosto agli italiani le divergenze riscontrate con il programma del 'Movimento 5 Stelle' rispetto a quello della coalizione del 'Centro-destra'. Salvini e la frenata sull'accordo con Di Maio Lunedì, 14 maggio 2018, è avvenuto il nuovo turno di consultazioni, a seguito delle elezioni politiche tenutesi lo scorso 4 marzo, che hanno ...

[Il retroscena] Berlusconi ci prova : pronto a fare il premier. E Cottarelli molla Di MAIO e Salvini : "Ridicoli" : ... e tornato candidabile dopo anni di purgatorio, Berlusconi ha deciso di salire sul suo aereo e di raggiungere la capitale della Bulgaria più per farsi vedere che per discutere della politica ...

Governo M5s-Lega - programma e contratto/ Salvini e Di MAIO : "la fine è vicina - tra poco il Premier" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, 'la fine è vicina'. Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il premier?

M5S-Lega - l’aut aut di Salvini a Di MAIO e l’ipotesi Giorgetti premier : A sentire Matteo Salvini, oggi è il giorno decisivo. Il leader della Lega si riferisce alla possibilità di colmare le distanze ancora esistenti sul programma di governo con il M5s. Ma...

GOVERNO M5S-LEGA/ Salvini a un bivio - Di MAIO pigliatutto : La candidatura di Giuseppe Conte, Di Maio e Salvini ancora in trattativa, Mattarella, l'agibilità di Berlusconi sono i paletti della crisi.

Governo - prosegue la trattativa infinita Di MAIO apre alla 'staffetta' con Salvini : Anzi, riemerge l'idea di riaffermare una guida politica. 'La mediazione sul premier è difficile ma la nostra speranza resta Salvini' ammette Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, l'uomo ...