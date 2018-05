Di Maio ' Contratto chiuso' Salvini ' Viminale alla Lega per rimpatri ed espulsioni Al

'Contratto' tra Di Maio e Salvini - Bonafede - M5s - : servono 1-2 giorni : Roma, 16 mag. , askanews, 'Abbiamo concluso i lavori del tavolo, adesso il risultato verrà sottoposto all'attenzione di Di Maio e Salvini per un confronto su alcuni punti che devono ancora essere ...

Il Colle : atteso il contratto definitivo - non la bozza. Salvini e Di Maio : “Noi due pronti a stare fuori” : Le delegazioni di Lega e M5S, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell’accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. È chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. È qua...

Di Maio : in contratto governo riduzione numero parlamentari : Roma, 16 mag. , askanews, 'Nel contratto di governo tra M5S e Lega 'c'è la riduzione del numero dei parlamentari'. Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando Montecitorio per andare a pranzo. 'Un grande tema ...

Di Maio e Salvini in coro : "Più ci attaccano - <br>più ci motivano. Oggi si chiude il contratto" : Matteo Salvini Oggi, intorno a mezzogiorno, ha tenuto un lungo monologo live su Facebook, seguito da una decina di migliaia di persone, ma ripreso in diretta anche da alcune tv. Il leader del Carroccio ha invitato i suoi follower a non leggere quello che scrivono i giornali che sono tornati a parlare di spread che sale, mercati che crollano, preoccupazioni di Bruxelles, di Washington e via dicendo. Salvini ha anche elencato più volte durante la ...

Governo - Di Maio : “Contratto? Quasi finito - mancano questioni dirimenti”. E su Grillo : “Euro? Vedrete la sintesi politica” : “Mi dicono dal tavolo del contratto che sono Quasi arrivati alla fine, ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti”. Così Luigi Di Maio sul contratto di Governo sul programma, arrivando alla Camera dei deputati. Il capo politico M5s ha invece tagliato corto sull’euro, dopo le smentite sull’uscita dalla moneta unica (dopo la pubblicazione della prima bozza di programma) e le parole successive di Beppe Grillo sul ...

Stretta finale per contratto di governo. Di Maio : 'Oggi forse chiudiamo'. Torna ipotesi staffetta : Dopo il pessimismo che si era diffuso ieri i leader di Lega e M5s annunciano di essere a un passo dal traguardo. Anche Salvini, come i pentastellati, prima 'di partire' consulterà la propria base per ...

Salvini - Di Maio - il dramma del contratto con la figura terza : La disperata e comica ricerca di una figura terza che possa mettere magicamente d’accordo i vincitori del 4 marzo – e che possa permettere ai due gemelli diversi del populismo italiano di trovare un modo per rendere presentabili le proprie impresentabili idee, come raccontiamo a pagina tre nel primo

Governo - Di Maio e Salvini trattano : oggi si chiude il contratto? [LIVE] : Nella giornata di ieri le trattative per la formazione di un nuovo Governo sono proseguite, con il tavolo tecnico di M5S e Lega che si è riunito per provare a ridurre le distanze che ci sono tra i due partiti, nel tentativo di stilare un programma di Governo comune. La giornata poi si è conclusa con l'incontro faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al termine del quale i due leader si sono detti piuttosto fiduciosi sulla buona ...

Governo - passi avanti sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

