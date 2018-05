Delrio | “Comitato Lega-M5S come gran consiglio fascismo”

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il comitato di conciliazioni parallelo aldei ministri, previsto nella bozza del contratto di governo-M5S, “ildel fascismo, siamo agli organi paralleli ormai…”. Salvini e Di Maio “hanno una cultura costituzionale preoccupante”. Lo dice il ministro uscente Graziano, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. In merito alla bozza di governo-M5S “mi pare orribile – sostiene– se hanno iniziato a parlare di quei temi non hanno le idee molto chiare, già il fatto che abbiano ragionato” su punti,l’uscita dell’euro, che oggi dicono superati “mi pare molto, molto grave. Noi siamo d’accordo sul ‘lasciamoli partire’, ma se l’autista è ubriaco e finisce nel burrone è un guaio per ...