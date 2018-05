Della Cananea - Comitato? Esiste già... : ANSA, - ROMA, 16 MAG - "Il comitato di conciliazione? Esiste già, si chiama Consiglio di gabinetto". Lo afferma il giurista Giacinto Della Cananea, ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio1, ...

Giacinto Della Cananea - ideatore del Comitato di Conciliazione : "Nulla di eversivo. Esiste già - ma..." : È uno dei punti del "Contratto" M5S-Lega che più ha fatto discutere. Il Comitato di Conciliazione che si affianca - e in alcuni casi rischia di sostituire e scavalcare - al Consiglio dei ministri era già nelle carte fornite dal professor Giacinto Della Cananea a Luigi Di Maio.Intervistato da Rai Radio1, il docente commenta le critiche piovute sul Comitato di Conciliazione, dicendo che "Esiste già, si chiama Consiglio ...

Governo : si ragiona su primi nomi - si apre trattativa premier : tra i 'tecnici' spuntano Della Cananea e Becchi : spuntano i primi nomi per la formazione Della squadra di Governo, a margine dell'incontro di vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per ora si tratta di rumors, di voci alimentate da ambienti ...

Della Cananea si tira fuori dai giochi : 'Il mio lavoro è concluso' : La trattative si è fatta politica, insomma, e politici devono essere coloro che si siedono ai tavoli di concertazione. Il primo, incentrato sui temi economici e sul Def, è in programma proprio questo ...

Luigi Di Maio - Giacinto Della Cananea lo manda a quel paese : 'Ecco cosa serve ora all'Italia' : L'isolamento di Luigi Di Maio passa anche dai nomi illustri che il grillino ha scelto per il comitato di esperti chiamati a valutare le compatibilità tra i programmi dei partiti. Tra questi spicca il ...

Segnali Della Cananea : Di Maio dice che è possibile votare già in estate, è cosi? "Sotto il profilo giuridico ha ragione, ed è legittimato a chiederlo. Ma è pur vero che occorre tenere conto Della praticabilità delle norme", "nella storia repubblicana non c'è il precedente di una legislatura interrotta dopo pochi mesi. E le prassi hanno una loro rilevanza nelle scelte del Capo dello Stato". Lo sottolinea, in ...

Chi è Giacinto Della Cananea - l'uomo scelto da Di Maio per trovare convergenze con Lega e Pd : Che un accordo contrattuale tra partiti per il governo sia affidato a un 'Signor No', è la cosa più esilarante finora apparsa sulla scena politica. In Cananea direbbero: da indemoniati'.

Chi è Giacinto Della Cananea - l'uomo scelto da Di Maio per trovare convergenze con Lega e Pd : Il suo curriculum è di quelli di assoluto rilievo. Dentro c’è tutto per capire di che persona si tratta, qual è il suo profilo, tranne un elemento: come si è avvicinato al Movimento 5 stelle. Giacinto della Cananea infatti è l’uomo scelto da Luigi Di Maio per guidare il “comitato scientifico di analisi dei programmi”, incaricato di “individuare con metodo le convergenze ...

Carlo Freccero - l'indizio pesantissimo sul governo del presidente : 'Della Cananea è allievo di Cassese. Il M5s...' : Senza però esprimere un governo di matrice politica. l'indizio scovato da Freccero, insomma, è di quelli pesanti.

Giacinto Della Cananea - chi è il "saggio" dei programmi/ M5s - da Di Maio ruolo chiave per formazione governo : Giacinto della Cananea, chi è il "saggio" dei programmi. M5s, da Di Maio ruolo chiave per formazione governo: deve trovare convergenze con Lega e Pd.

Giacinto Della Cananea - chi è il “saggio” dei programmi/ M5s - da Di Maio ruolo chiave per formazione governo : Giacinto della Cananea, chi è il “saggio” dei programmi. M5s, da Di Maio un ruolo chiave per la formazione governo: ha il compito di trovare convergenze con Lega o Partito democratico(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:02:00 GMT)