Deliveroo | “Rendiamo azionisti i nostri 2mila dipendenti” Ma i rider sono esclusi

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Un investimento da 10 milioni di euro per renderedipendenti. Lo ha annunciato, tra i leader nella consegna di cibo a domicilio. Dall’iniziativaperòi 35mila fattorini che operano in 12 Paesi, inquadrati come collaboratori e non lavoratori alle dipendenze. Nonostante questo Will Shu, fondatore e amministratore delegato di, ha definito la misura “unica nel suo genere perché coinvolge tutti i dipendenti, a prescindere dal loro livello di esperienza o anzianità aziendale”. Ai dipendenti presenti e futuri saranno garantite, in realtà, delle stock option da monetizzare quando il gruppo si quoterà in Borsa. “I dipendenti dihanno reso l’azienda quella che è oggi, e ciò che ci distingue è la nostra grande fame di eccellenza, alta specializzazione, cura e visione chiara del futuro”, ha detto Chu. “La ...