: Nasce un #governazzo fra il 'Cazzaro Verde' e il 'Bibitaro del San Paolo' con la benevola astensione del 'Deliquent… - vittoriozucconi : Nasce un #governazzo fra il 'Cazzaro Verde' e il 'Bibitaro del San Paolo' con la benevola astensione del 'Deliquent… - gispedicato : RT @democratica_web: #Governo #M5S #Lega Nelle ultime settimane, di annunci ce ne sono stati molti. A questi annunci, però, non è mai segui… - NotizieIN : Del Rio:Governo? Spero non lo facciano -

"Ilche non ce la, non perché tifo perché non governino i vincenti:vorrei che i vincenti governassero con un minimo di sale in zucca.Così il capogruppo del Pd,Graziano Delrio,a Radio Capital. "C'è l'alternativa di unistituzionale, per me sarebbe più saggio tornare a quello", ha aggiunto Delrio. "Pensioni? Bisogna stare attenti: il problema sono le nuove generazioni, che restano chiuse. Sono favorevole alla correzione della Fornero, ma scassare i conti pubblici è un altro conto".(Di mercoledì 16 maggio 2018)