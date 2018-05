Davide Morana come Bebe Vio Per lui un evento di solidarietà a Palazzo Cutò a Bagheria

Davide Morana COME BEBE VIO/ Il ragazzo con braccia e gambe amputate : "Non vedo l'ora di diventare bionico!" : DAVIDE MORANA COME BEBE Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:42:00 GMT)

