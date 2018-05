Davide | il ‘Bebe Vio siciliano’ Un ragazzo stupendo | poi la tremenda disgrazia | “Ecco

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La vita diMorana, un giovane siciliano di 24 anni, solare e amante dello sport, è cambiata da un giorno all’altro. Una febbre forte, il collo che si irrigidisce, una strana eruzione cutanea a chiazze. E il responso dei medici che in pochi secondi distrugge i sogni di una vita: meningite fulminante. I sanitari, pur di salvare la vita di, sono costretti ad amputare gambe e braccia del giovane. Ma, che dopo la maturità al Liceo scientifico D’Alessandro Bagheria (Palermo) si è trasferito in Spagna, non si è mai perso d’animo. E ha continuato a lottare. Così, dal letto del suo ospedale, in Spagna, ha iniziato a pubblicare su Instagram le sue fotografie. Con le braccia e la gambe fasciate dopo l’amputazione. E le vistose cicatrici su tutto il corpo. Ma con un sorriso che non svanisce mai. E che ricorda tanto quello di Bebe Vio, ...