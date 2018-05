Dal contratto di governo ai matrimoni principeschi Di cosa parlare stasera a cena

Contratto di Governo : fuori Dal l'Euro e via le sanzioni alla Russia : Eliminare le sanzioni alla Russia di Putin, permettere l'uscita dall'Euro , domandare alla Bce, governata da Mario Draghi, di cancellare i 250 miliardi di debito del nostro Paese. Ecco alcuni dei punti chiave presenti nel Contratto di Governo pubblicato in esclusiva dall'Huffington Post. Un documento di 39 pagine sul quale si sarebbe arenata l'infinita trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nota M5S-Lega Subito dopo la pubblicazione ...

Dal deficit al debito pubblico - il contratto M5S-Lega spaventa l'Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito , la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

