Dai lo smartphone | prendi libri di poesia | al ristorante Casa Coppelle di Roma per cena

vanityfair

: I dati memorizzati sui dispositivi indossabili (braccialetti fitness, smartphone etc..) possono fare molto per salv… - beppe_grillo : I dati memorizzati sui dispositivi indossabili (braccialetti fitness, smartphone etc..) possono fare molto per salv… - Dartonit : Dai lo smartphone, prendi libri di poesia: al ristorante Casa ... - Vanity - hockey_yel_red : RT @italia_nel_caos: Piccolo riassunto dei reati di oggi commessi sul nostro territorio dai soliti #africani #clandestini e richiedenti asi… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ci sono meccanismi e comportamenti di cui siamo un po’ tutti allo stesso tempo attori (protagonisti o comparse, poco importa) e fustigatori. Quello dell’imporre glia tavola, convitati di pietra – anzi, di polimeri e cristalli liquidi – rilancia il paradosso dell’essere social (sulla rete) ma non socievoli (coi commensali), un’inversione di prossimità che conosciamo. Ci si può accodare al moralismo ed indignarsi, tra un tweet furtivo ed un sopracciglio alzato, o autoassolversi e minimizzare. Oppure cercare una terza via, il detox temporaneo – nienteda sfiorare, nemmeno spento o acceso «giusto il tempo per postare al volo una cosa» – e d’autore, con la complicità dello staff di sala. L’hanno ideato quelli did’alta cuisine (sic, bilingue) a pochi passi dal Pantheon. Funziona così. Gli ospiti ...