Da Candy Crush a Call of Duty | King sta sviluppando una versione mobile del celebre

(Di mercoledì 16 maggio 2018), lo studio di sviluppo salito alla cronache per l'enorme successo raccolto da, fu acquistato da Activision Blizzard nel 2015 per la bellezza di 5,9 miliardi di dollari e sembra che adesso lo sviluppatore si occuperà di qualcosa di completamente nuovo, almeno stando a un'offerta di lavoro pubblicata dalla stessa.Come riporta GameSpot infatti, sembra che il team sia alla ricerca di un level designer per un "nuovo, eccitante progetto". "L'obiettivo sarà quello di realizzare un'esperienza diofper dispositivi, che possa essere innovativa e redefinire il genere", recita l'annuncio pubblicato dasarà quindi impegnata nello sviluppare un ambiziosoofper smartphone e tablet, "che possa essere fresco, social ed estremamente accessibile, mantenendo al contempo una esperienza di gioco autentica alla serie". Forse non sorprendentemente, ...